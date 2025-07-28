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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak serbest kaldı! "Ufak bir yanlış anlaşılma"

Bodrum’da polisin “dur” ihtarına uymayan Dilan Çıtak'ın polisin üzerine aracını sürüp sonra da kendini otomobiline kitlediği anlar gündeme bomba gibi düştü. Gözaltına alınan Çıtak bugün serbest kaldı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak serbest kaldı! "Ufak bir yanlış anlaşılma"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Bodrum'da kendisine "dur" ihtarında bulunan polisin üzerine araba sürdü. Polis, bunun üzerine silahını çekip Çıtak'ın araçtan inmesini istedi. Dilan Çıtak'ın aracı tekrar hareket ettirmesi üzerine polis havaya ateş açtı.

Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken, kısa süre sonra aracından inen Çıtak, bu sırada yakında park halindeki tanımadığı bir kişiye ait otomobile bindi.

İbrahim Tatlıses in kızı Dilan Çıtak serbest kaldı! "Ufak bir yanlış anlaşılma" 1

Bir süre sonra bu araçtan da inen Dilan Çıtak, tekrar kendi aracına binerek kapıları kilitledi. Polis, silahını Çıtak'ın aracına doğrultarak inmesi için uyardı. Bir süre sonra kapıyı açan Çıtak, polisler tarafından gözaltına alındı.

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"STRES YAŞADIM" DEDİ

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Dilan Çıtak, 'Görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Çıtak'ın savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Panikledim, stres yaşadım" dediği öğrenildi. Çıtak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İbrahim Tatlıses in kızı Dilan Çıtak serbest kaldı! "Ufak bir yanlış anlaşılma" 2

Çıtak ayrıca adliye çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, "Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir" ifadesini kullandı.

İbrahim Tatlıses in kızı Dilan Çıtak serbest kaldı! "Ufak bir yanlış anlaşılma" 3

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak
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