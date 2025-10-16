MAGAZİN

İbrahim Tatlıses'in torunları büyüdü! Yasemin Şefkatli Emir ve Ayel'in son halini paylaştı

Eşi İdo Tatlıses ile Amsterdam'a giden Yasemin Şefkatli, ikiz oğulları Emir ve Ayel'in son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz haftalarda göbek fıtığı sebebiyle ameliyat olan Yasemin Şefkatli, önceki gün eşi İdo Tatlıses ile Hollanda'ya gitti.

Tatlıses ile Amsterdam'da tatilin tadını çıkaran Yasemin Şefkatli, çocuklarının oyun grubunda çekilen fotoğraflarını paylaştı.

İbrahim Tatlıses in torunları büyüdü! Yasemin Şefkatli Emir ve Ayel in son halini paylaştı 1

Ünlü isim, Ocak 2024'te dünyaya gelen ikiz oğulları İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in son halini gözler önüne serdi.

İbrahim Tatlıses in torunları büyüdü! Yasemin Şefkatli Emir ve Ayel in son halini paylaştı 2

Şefkatli, ikiz oğullarının oyun grubunda çekilen fotoğraflarını "Gözünüzün önünde büyüdüler" paylaştı.

İbrahim Tatlıses in torunları büyüdü! Yasemin Şefkatli Emir ve Ayel in son halini paylaştı 3

Yasemin Şefkatli, Sinan Emir'e "Emir bey çok havalısınız" diye seslenirken; toprakla oynayan Ayel'i de "Ayel bey çok tatlısınız" şeklinde paylaştı.

İbrahim Tatlıses in torunları büyüdü! Yasemin Şefkatli Emir ve Ayel in son halini paylaştı 4

Annelerine benzerlikleri dikkat çeken ikizlerin fotoğraflarına binlerce beğeni "Maşallah", "Bal bunlar", "Çok şanslısın annesi" gibi yorumlar yağdı.

