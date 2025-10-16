İbrahim Tatlıses'in torunları büyüdü! Yasemin Şefkatli Emir ve Ayel'in son halini paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda göbek fıtığı sebebiyle ameliyat olan Yasemin Şefkatli, önceki gün eşi İdo Tatlıses ile Hollanda'ya gitti.

Tatlıses ile Amsterdam'da tatilin tadını çıkaran Yasemin Şefkatli, çocuklarının oyun grubunda çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü isim, Ocak 2024'te dünyaya gelen ikiz oğulları İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in son halini gözler önüne serdi.

Şefkatli, ikiz oğullarının oyun grubunda çekilen fotoğraflarını "Gözünüzün önünde büyüdüler" paylaştı.

Yasemin Şefkatli, Sinan Emir'e "Emir bey çok havalısınız" diye seslenirken; toprakla oynayan Ayel'i de "Ayel bey çok tatlısınız" şeklinde paylaştı.

Annelerine benzerlikleri dikkat çeken ikizlerin fotoğraflarına binlerce beğeni "Maşallah", "Bal bunlar", "Çok şanslısın annesi" gibi yorumlar yağdı.