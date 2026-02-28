MAGAZİN

Müstehcen sahneleri tepki çekti yayından kaldırıldı! Jasmine'nin başrolü Asena Keskinci sessizliğini bozdu

Müstehcen sahneleriyle tepki çeken Jasmine dizisi hakkında RTÜK inceleme başlatmış ve diziye “millî-manevi değerlere ve genel ahlâka aykırı olduğu” gerekçesiyle yüzde 5 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verilmişti. Jasmine için son karar verilmiş ve Türkiye'de yayından kaldırılmıştı. Dizinin başrolü Asena Keskinci konuya dair sessizliğini bozdu.

Öznur Yaslı İkier

Asena Keskinci'nin başrolünde yer aldığı Jasmine dizisi yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmedi.

Müstehcen sahneler nedeniyle RTÜK'ün inceleme başlattığı dizi için daha sonra karar verilmiş ve dizi Türkiye'de yayından kaldırılmıştı.

Asena Keskinci, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, başrolünde yer aldığı Jasmine dizisinin kaldırılmasının ardından ilk kez konuştu. Keskinci, "Heyecanla çektik. Keyifli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de nadiren yapılmış işlerden biriydi. Biraz ayağımız tökezledi. Avrupa ve Amerika'da yayınına dev amediyor" dedi.

'KONTROLLÜ ÇEKİLDİ'

Keskinci, "Toplum baskısı aklınıza geldi mi, tedirginliğiniz var mıydı?" sorusuna, "Her rolün zorluğu var. Oyuncu olarak bunların altından elimizden geldiğince kalkmaya çalışıyoruz. Benim bazı şüphelerim vardı. Bazı şeyleri yapmakta zorlandığım için yapımla paylaşmıştım. Asena olarak öpüşmem yok, o sahneler kontrollü çekildi. Gerçeği yansıttığımız için halen arkasındayım" yanıtını verdi.

'SINIRLARIMI BELİRTMİŞTİM'

Sosyal medyada gelen tepkiler için Keskinci, "Linç oluyor. Başka işlerden de linç olabilir. Tüm dünyada yaşanan gerçekliği anlattık. İyi ya da kötü dönüşler oldu. Piyasanın içinden güzel geri dönüşler aldıkça, oyunculuğumun iyi değerlendiğini görünce ne mutlu bana" diye konuştu.

Oyuncu, "Bu dizideki rolünüz için bazı oyuncular, 'Bu kadarı fazla' demişti. Sizin sınırınız var mı?" sorusuna, "Jasmine' girerken sınırlarımı belirtmiştim. O iş benim güvenli alanımda çekildi. Ekranda olduğu gibi değil tabii" cevabını verdi.

Asena Keskinci Jasmine dizisi
