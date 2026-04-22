MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İbrahim Tatlıses taburcu oldu! Vasiyetini açıkladı: Dev serveti gündemde

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

İmparator lakabıyla anılan usta sanatçı İbrahim Tatlıses geçtiğimiz haftalarda evinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Bugün taburcu olan ünlü türkücü vasiyetini açıkladı.

Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İbrahim Tatlıses taburcu oldu! Vasiyetini açıkladı: Dev serveti gündemde 1

Yapılan kontroller sonrası Tatlıses’in safra kesesiyle ilgili bir rahatsızlık yaşadığı ve bu nedenle operasyon geçirdiği öğrenildi. Doktorların müdahalesiyle ameliyata alınan ünlü türkücünün operasyonunun başarılı geçtiği ve bir süre hastanede gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Bu süreçte dikkat çeken bir diğer detay ise uzun süredir küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı’nın hastaneye gelmiş olmasıydı. Günlerdir hastanede tedavi altında olan İbrahim Tatlıses bugün taburcu oldu.

İbrahim Tatlıses taburcu oldu! Vasiyetini açıkladı: Dev serveti gündemde 2

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Hastane sürecinin ardından kameraların karşısına geçen İbrahim Tatlıses’e “Vasiyetinizi düşündünüz mü?” sorusu yöneltildi. Umut Ünver'in kamerasına konuşan İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı.

İbrahim Tatlıses taburcu oldu! Vasiyetini açıkladı: Dev serveti gündemde 3

Tatlıses; "Her şeyi devlete bıraktım. Hiç kimseye kuruş yok. Bazıları yüzünden diğerleri mağdur kaldı. Parayı babam bırakmadı, ben kazandım. Dağıtırım kime ne? Onlara çok iyi miras bıraktım farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince çok kapılar açılıyor, kullanmasını bilmediler..." yanıtını verdi.

MAL VARLIĞI YENİDEN GÜNDEMDE

Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses’in mal varlığını duyanların ağzı açık kalıyor.

Usta sanatçının; Kuşadası’nda 8 dönüm arazi üzerine kurulu, 6 katlı, 157 odalı ve tam 314 yatak kapasiteli dev Tatlıses Otel’i, İstanbul'da beş kebap salonu, bir uydu kanalı ve D-Smart üzerinden yayın yapan bir TV kanalı bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.