İbrahim Tatlıses taburcu oldu! Vasiyetini açıkladı: Dev serveti gündemde

Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan kontroller sonrası Tatlıses’in safra kesesiyle ilgili bir rahatsızlık yaşadığı ve bu nedenle operasyon geçirdiği öğrenildi. Doktorların müdahalesiyle ameliyata alınan ünlü türkücünün operasyonunun başarılı geçtiği ve bir süre hastanede gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Bu süreçte dikkat çeken bir diğer detay ise uzun süredir küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı’nın hastaneye gelmiş olmasıydı. Günlerdir hastanede tedavi altında olan İbrahim Tatlıses bugün taburcu oldu.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Hastane sürecinin ardından kameraların karşısına geçen İbrahim Tatlıses’e “Vasiyetinizi düşündünüz mü?” sorusu yöneltildi. Umut Ünver'in kamerasına konuşan İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı.

Tatlıses; "Her şeyi devlete bıraktım. Hiç kimseye kuruş yok. Bazıları yüzünden diğerleri mağdur kaldı. Parayı babam bırakmadı, ben kazandım. Dağıtırım kime ne? Onlara çok iyi miras bıraktım farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince çok kapılar açılıyor, kullanmasını bilmediler..." yanıtını verdi.

MAL VARLIĞI YENİDEN GÜNDEMDE

Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses’in mal varlığını duyanların ağzı açık kalıyor.

Usta sanatçının; Kuşadası’nda 8 dönüm arazi üzerine kurulu, 6 katlı, 157 odalı ve tam 314 yatak kapasiteli dev Tatlıses Otel’i, İstanbul'da beş kebap salonu, bir uydu kanalı ve D-Smart üzerinden yayın yapan bir TV kanalı bulunuyor.