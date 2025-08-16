MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak mahkemelik oldu! Kahvaltıda fırlattığı kumanda “silah” sayıldı

brahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında yaşanan gerginlik mahkemeye taşındı. Geçtiğimiz yıl Bodrum’da kahvaltı sırasında çıkan tartışmada, Çıtak’ın babasına fırlattığı televizyon kumandası, Türk Ceza Kanunu’na göre “silah” sayıldı. Dilan Çıtak bu sıralar yaşadıklarıyla gündemden düşmüyor...

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak mahkemelik oldu! Kahvaltıda fırlattığı kumanda “silah” sayıldı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak gündeme yine bomba gibi düştü. Son olarak polisin 'dur' ihtarına uymadığı için gözaltına alınan Çıtak bir süredir babasıyla da küs. İbrahim Tatlıses ile son olarak büyük bir kavga yaşayan Çıtak'tan meğerse babası şikayetçi olmuş... İşte yaşanan olayların detayları...

Dilan Çıtak babasıyla tartışırken sinirlerine hakim olamadı. Soruşturma evrakına göre, olay sırasında Dilan Çıtak babasına ağır sözler sarf etti. Sabah'ta yer alab habere göre; sinirlerine hâkim olamayan Çıtak, masada bulunan kumandayı eline alıp Tatlıses’e doğru fırlattı. Kumanda isabet etmezken, evde bulunan çalışanlar olayı doğrulayan ifadeler verdi.

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak mahkemelik oldu! Kahvaltıda fırlattığı kumanda “silah” sayıldı 1

"ATIN BU İTİ DIŞARI"

Tanık beyanlarına göre, olayın büyümesi üzerine İbrahim Tatlıses, çalışanlarına kızını evden çıkarmaları "Atın bu iti dışarı" diyerek talimat verdi. Çıtak, çalışanlar tarafından dışarı çıkarılırken taraflar arasında gerginlik devam etti.

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak mahkemelik oldu! Kahvaltıda fırlattığı kumanda “silah” sayıldı 2

Olayın ardından Tatlıses, savcılığa resmi şikâyette bulundu. Ancak ilerleyen günlerde şikâyetinden vazgeçti. Buna rağmen savcılık, kumandanın TCK’nın 6. maddesi gereğince “silah” olarak değerlendirildiğini belirterek, dosyayı kamu davasına dönüştürdü.

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak mahkemelik oldu! Kahvaltıda fırlattığı kumanda “silah” sayıldı 3
TCK’nın 73. maddesi uyarınca şikâyete bağlı olmayan bu suçlama kapsamında, Dilan Çıtak “silahla yaralamaya teşebbüs”ten yargılanacak. Çıtak’ın ifadesinde suçlamaları kabul ettiği bilgisi soruşturma dosyasında yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kardeş rolü hafızalarda! Yeni projede öpüşünce...Kardeş rolü hafızalarda! Yeni projede öpüşünce...
Gelinliği dile düştü! "Eşim beğendi" dedi ama...Gelinliği dile düştü! "Eşim beğendi" dedi ama...

Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Düğünde karşılaştı, eşinin eski nişanlısını ekmek bıçağıyla öldürdü

Düğünde karşılaştı, eşinin eski nişanlısını ekmek bıçağıyla öldürdü

Hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları değişiyor!

Hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları değişiyor!

O köye hayran kaldı! 6 dönümlük araziyi bakın kaç milyona aldı

O köye hayran kaldı! 6 dönümlük araziyi bakın kaç milyona aldı

'1+1 benzeri! Kira getirisi yüksek, fiyat olarak kolay ulaşılabilecek'

'1+1 benzeri! Kira getirisi yüksek, fiyat olarak kolay ulaşılabilecek'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.