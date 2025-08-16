İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak mahkemelik oldu! Kahvaltıda fırlattığı kumanda “silah” sayıldı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak gündeme yine bomba gibi düştü. Son olarak polisin 'dur' ihtarına uymadığı için gözaltına alınan Çıtak bir süredir babasıyla da küs. İbrahim Tatlıses ile son olarak büyük bir kavga yaşayan Çıtak'tan meğerse babası şikayetçi olmuş... İşte yaşanan olayların detayları...

Dilan Çıtak babasıyla tartışırken sinirlerine hakim olamadı. Soruşturma evrakına göre, olay sırasında Dilan Çıtak babasına ağır sözler sarf etti. Sabah'ta yer alab habere göre; sinirlerine hâkim olamayan Çıtak, masada bulunan kumandayı eline alıp Tatlıses’e doğru fırlattı. Kumanda isabet etmezken, evde bulunan çalışanlar olayı doğrulayan ifadeler verdi.

"ATIN BU İTİ DIŞARI"

Tanık beyanlarına göre, olayın büyümesi üzerine İbrahim Tatlıses, çalışanlarına kızını evden çıkarmaları "Atın bu iti dışarı" diyerek talimat verdi. Çıtak, çalışanlar tarafından dışarı çıkarılırken taraflar arasında gerginlik devam etti.

Olayın ardından Tatlıses, savcılığa resmi şikâyette bulundu. Ancak ilerleyen günlerde şikâyetinden vazgeçti. Buna rağmen savcılık, kumandanın TCK’nın 6. maddesi gereğince “silah” olarak değerlendirildiğini belirterek, dosyayı kamu davasına dönüştürdü.



TCK’nın 73. maddesi uyarınca şikâyete bağlı olmayan bu suçlama kapsamında, Dilan Çıtak “silahla yaralamaya teşebbüs”ten yargılanacak. Çıtak’ın ifadesinde suçlamaları kabul ettiği bilgisi soruşturma dosyasında yer aldı.