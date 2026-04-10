İbrahim Tatlıses yoğun bakımdan ses kaydı gönderdi! Oğlu Ahmet ve kızı Dilan'a ateş püskürdü

Yurt dışı konserleri sonrası İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tedbir amaçlı yoğun bakımda devam eden Tatlıses'in önümüzdeki günlerde safra kesesi ameliyatı olacağı belirtildi.

İbrahim Tatlıses’i, kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hastanede ziyaret etti. Ahmet Tatlıses, hakkındaki uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçeye rağmen babasının yanına gitti.

Ünlü sanatçı, oğlu Ahmet Tatlıses'in hastaneye ziyareti sonrasında aralarındaki buzların eridiğine yönelik çıkan haberlere tepki gösterdi.

'ONLARI ODAYA ALMAZDIM'

Tatlıses, "Yoğun bakımdayım ama süperim. O Ahmet denen oğlum var ya... Ahmet yatsın kalksın Tuğçe'ye (Asistanı) dua etsin. Melek Zübeyde ile Tuğçe’ye dua etsin Dilan ve Ahmet... Yoksa onları odaya almazdım" dedi.

'Gel Konuşalım' programına ses kaydı gönderen ünlü sanatçı, "Ahmet’i sevmiyorum, sevmeyeceğim, affetmeyeceğim. Hakkımı helal etmiyorum. Benim düşman olduğum insanlarla dost oluyor, gitsinler dostluklarını perçinlesinler" şeklinde konuştu.

Tatlıses ayrıca, "Melek ile İdo'ya bir ton laf söylüyorlar. Onların seviyesinde değil ki Melek. İdo da değil. Hiçbir zaman cevap vermezler, konuşmazlar. Ahlaklı çünkü" diyerek, tepkisini gösterdi.

'İYİ OLDUĞUMU SÖYLEYİN'

Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Tatlıses, "Vücudumda herhangi bir şey yok. Safra kesemden dolayı buradayım. Sevenlerime lütfen iyi olduğumu söyleyin" dedi