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Icardi nişanlandı, Wanda Nara paylaşım yaptı! "Hayat devam ediyor ve bazen güçlü değilim"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, olaylı boşanmasının ardından 48 gün sonra oyuncu China Suárez ile Miami'de nişanlandı. Bu gelişme sonrası eski eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Icardi nişanlandı, Wanda Nara paylaşım yaptı! "Hayat devam ediyor ve bazen güçlü değilim"
Cansu Akalp

Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın evliliği, 21 Mart'ta Milano'da resmen sona ermişti. İki çocuk sahibi çiftin ayrılığına, geçtiğimiz yıl aldatma ve şiddet iddiaları damga vurmuştu.

Boşanma sürecinde Mauro Icardi'nin gönlünü Arjantinli oyuncu ve model China Suárez'e kaptırmasıyla yeni bir sayfa açıldı. İlişkileri hızla ilerleyen ikili, son tatillerinde romantik bir adım atarak nişanlandılar.

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"HAYAT DEVEM EDİYOR VE BAZEN GÜÇLÜ DEĞİLİM"

Bu gelişmenin ardından Wanda Nara, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte bir paylaşım yaparak altına, "Hayat devam ediyor ve bazen güçlü değilim ama her zaman her şeyin üstesinden geliyorum" notunu düştü. Takipçileri, bu paylaşımın Icardi ve China Suárez'in nişanına yönelik bir gönderme olduğunu düşündü.

Öte yandan, Wanda Nara geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden kendisinden genç rapçi sevgilisi L-Gante ile bir kez daha ayrıldığını duyurmuş ve "Hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok" ifadelerini kullanmıştı.

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