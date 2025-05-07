Icardi sevgilisi China Suarez ile evleniyor mu? Son paylaşımı dikkat çekti

Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde boşanan yıldız futbolcu Mauro Icardi, yeni bir aşka başladığını sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu.

Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile aşk dolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Icardi - Suarez ikilisi geçtiğimiz günlerde İtalya'nın popüler şehri Milano'ya tatile gitmişti.

Tatil paylaşımlarıyla beğeni toplayan ikili şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Icardi’nin yapmış olduğu paylaşımda ikilinin parmaklarındaki yüzükler dikkatlerden kaçmadı. Bu detayı fark eden takipçileri, "Evleniyorlar mı?" demeden edemedi.