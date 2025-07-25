Icardi ve 'bamya' TT oldu, fenomen Merve Taşkın durur mu? Gündem olan paylaşım

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi futbol hayatı kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor! Eski eşi Wanda Nara ile olaylı ayrılığıyla uzun süre konuşulan Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez’i aldattığı iddiaları sosyal medyayı salladı. İddialara göre Icardi’ye ait olduğu öne sürülen özel görüntüler internete sızdırıldı.



ICARDİ'DEN İFŞA GELDİ

İfşanın fitilini ateşleyen isim, sosyal medya fenomeni Natasha Rey oldu. Rey, Icardi’nin kendisine sosyal medya üzerinden mesaj attığını ve sevgilisi China Suarez’i aldattığını iddia etti. Ancak Icardi, bu suçlamalara karşı sessiz kalmadı ve Rey’in kendisine uygunsuz görüntüler gönderdiğini, ancak kendisinin bu mesaj isteklerine hiç cevap vermediğini belirtti.

BAMYA ETİKETİ GÜNDEM OLDU

İfşa edilen görüntülerde Mauro Icardi'nin cinsel organının göründüğü iddiaları sosyal medyada viral hale geldi. Özellikle X (eski adıyla Twitter) platformunda, futbolcunun ‘cinsel organ boyu’ hakkında binlerce yorum yapıldı. Konuya esprili yaklaşan kullanıcılar “bamya” etiketini Trend Topic (TT) listesine taşıdı.

Tüm bu gelişmelere kayıtsız kalmayan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Manchester United galibiyeti sonrası çekilen bir gol sevinci fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Eğer düzenleyip filtreleyecekseniz, bari daha inandırıcı yapın. Merak etmeyin, alınmıyorum ama biraz yetkin olun... Öyle ucuz işler yapmayın. Old Trafford, Manchester'da ne zafer ama.”

Yaşananlar sürerken müstehcen paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Taşkın'dan "bamyalı" bir gönderme geldi! 'Arada bir bamya yemeyi seviyorum sindirim sistemine iyi geliyor' diyen Merve Taşkın'ın bamya yerken paylaştığı görüntü üzerine binlerce Icardi yorumu ve capsi yapıldı.