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  4. Icardi ve sevgilisi China Suarez'den romantik paylaşım! Dizine yatırıp saçlarını okşadı

Icardi ve sevgilisi China Suarez'den romantik paylaşım! Dizine yatırıp saçlarını okşadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.01.2025 10:03
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Icardi son dönemde kariyeriyle değil özel hayatıyla gündeme geliyor. Wanda Nara ile olaylı ayrılık süreci devam eden Icardi, China Suarez ile aşk yaşıyor. Icardi'nin romantik paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Icardi ve sevgilisi China Suarez'den romantik paylaşım! Dizine yatırıp saçlarını okşadı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi Wanda Nara ile olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından gündemden düşmüyor. Wanda Nara, L-Gante ile olan ilişkisini bitirdiğini duyurup arşivden Mauro Icardi ile birlikte olduğu aşk dolu fotoğraflarını yeniden çıkarınca gözler Icardi'ye dönmüştü.

Herkes "Icardi bu sefer kanma" yorumları yaparken Icardi bombayı patlattı.

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Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve videolarla dikkatleri üzerine çekti.

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Icardi, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafının altına kalp emojisi ekleyerek, aşkını takipçileriyle paylaştı. Icardi ve China Suarez'in ilişkisi, sosyal medyada büyük ilgi görürken yorumlar da gecikmedi.

Yeni sevgilisini paylaşıp Wanda'yı yerden yere vurdu: Cinsel hayatı viral hale geldiğinde... Yeni sevgilisini paylaşıp Wanda'yı yerden yere vurdu: Cinsel hayatı viral hale geldiğinde...

Mauro Icardi’nin yeni sevgilisinin dizine yatıp saçlarını okşattığı anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Icardi geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'ya öfke kusarak "Beni küçümseme çabasında, çocuklarına verdiği zararları umursamıyor. Annesinin, babasının veya üvey babasının cinsel hayatı viral hale geldiğinde, çocuklar, arkadaşlarına utanarak bakmak zorunda kaldıklarında, tüm bunların farkında olmuyor" demişti.

Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi
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