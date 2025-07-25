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Icardi videosu ifşası sosyal medyayı salladı! Wanda Nara iddiası sonrasında Icardi harekete geçti

Wanda Nara ile zorlu bir boşanma davası geçiren Mauro Icardi ifşa kriziyle gündemde. Fenomenin iddiaları sonrası yarı çıplak fotoğrafları paylaşan Icardi şimdi de eski karısı hakkında suç duyurusunca bulundu.

Icardi videosu ifşası sosyal medyayı salladı! Wanda Nara iddiası sonrasında Icardi harekete geçti
Kubra Akalın

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, özel hayatıyla yine gündemde. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Natasha Rey tarafından yapılan iddia gündeme bomba gibi düştü.

TikTok ve Twitter’da yayılan görüntülerde, Icardi’nin çıplak haliyle yer aldığı öne sürüldü. Natasha Rey, videoyu kendisine Mauro Icardi'nin gönderdiğini iddia ederken, Icardi'den bu iddialara çok sert bir yanıt geldi.

Mauro Icardi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada videonun kurgu olduğunu belirtti ve Natasha Rey’in kendi isteğiyle özel görüntüler gönderdiğini, kendisinin bu mesajlara hiç cevap vermediğini söyledi.

Icardi videosu ifşası sosyal medyayı salladı! Wanda Nara iddiası sonrasında Icardi harekete geçti 1

Olaylar bununla sınırlı kalmadı. İddialara göre görüntüler, Icardi’nin eski eşi Wanda Nara ile 2022 yılında yaşadığı özel bir ana ait. Görüntülerin Natasha Rey’e bizzat Wanda tarafından gönderildiği öne sürüldü.

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Bu süreçte eski eş Wanda Nara da olaylara dahil oldu.

Icardi videosu ifşası sosyal medyayı salladı! Wanda Nara iddiası sonrasında Icardi harekete geçti 2

Bu gelişme sonrası Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ve görüntülerin yayılmasına katkı sağlayan kişiler hakkında "mahrem görüntülerle şantaj" suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi
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