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"İçinde hiçbir şey yok" yorumuna tepkisiz kalmadı! Ece Seçkin çok kızgın...

Ece Seçkin'in kalçasından yukarı devam eden yırtmacı sosyal medyada çok konuşuldu. Eleştirilen Ece Seçkin bu sefer de içine bir şey giymediğini söyleyen takipçisine kızdı.

"İçinde hiçbir şey yok" yorumuna tepkisiz kalmadı! Ece Seçkin çok kızgın...
Kubra Akalın

Pop müziğin dikkat çeken ismi Ece Seçkin sahne tarzıyla adından söz ettiriyor. Son konserinde tercih ettiği cesur sahne kostümü konuşulan Seçkin kızdı.

Yandan beline kadar uzanan yırtmacıyla gündeme gelen Ece Seçkin "Edep sen ne kadar güzel bir şeysin. Evet, özgürlük laiklik de var. Ama bu, açıklığı teşvik etmek demek değil. Orada amacın dövmeni göstermek miydi?" sorusuna yanıt vermişti.

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''Edep, sen ne güzel şeysin der susarım'' diyen Seçkin'e eleştiri yağdı. Seçkin ise bu durumdan rahatsız olarak bazı yorumlara yanıt verdi.

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Ece Seçkin son olarak "Gerçekten içinde hiçbir şey yok yürürken gözükmedi mi?" yorumuna kızdı.

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"HERKES İSTEDİĞİNİ GİYEBİLİR"

Şarkıcı bu yoruma "Nereden biliyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Daha önce de birçok kez sahnede tercih ettiği kostümlerle eleştirilen Ece Seçkin; "Burası demokratik bir ülke, herkes istediğini giyebilir. Ben de dekolte giyiyorum, giyeni destekliyorum…" şeklinde konuşmuştu.

Mynet'in Sesi
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Ece Seçkin
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