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Ezgi Şenler kararını verdi! Fenomen diziye girdi

Bodrum Masalı, Çatı Katı Aşk, Teşkilat ve Üvey Anne gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ezgi Şenler sonunda kararını verdi. Bir süredir televizyon ekranlarında olmayan ünlü isim fenomen diziye dahil oldu.

Ezgi Şenler kararını verdi! Fenomen diziye girdi
Öznur Yaslı İkier

Son dönemde dijital projelerde yer alan ve televizyon ekranlarından uzak kalan ünlü oyuncu Ezgi Şenler yeni projesi için kararını verdi.

Şenler, yönetmen koltuğunda Ece Erdek ve Hatice Sağlam’ın oturduğu TRT'nin fenomen dizisi Evlilik Güzeldir'in kadrosuna dahil oldu.

Ezgi Şenler kararını verdi! Fenomen diziye girdi 1

Tabii’de yayınlanan “Kara Kış” ve “Sürgünler” dizilerindeki performansıyla da dikkat çeken Şenler Greative Film imzalı “Evlilik Güzeldir”de “Çağla” karakterine hayat verecek ve Ali Rıza karakterini oynayan Ferit Aktuğ’un partneri olacak.

Ezgi Şenler kararını verdi! Fenomen diziye girdi 2

EVLİLİK GÜZELDİR KONUSU NEDİR?

Hayatı boyunca binlerce çiftin nikâhını kıyan rekortmen nikâh memuru Mesut Bahtiyar’ın, geleneklerine bağlı yapısı ve birbirinden farklı karakterlere sahip beş bekar kızının (ve annesinin) hayatı merkeze alınır. Ailesine ve değerlerine bağlı bir babanın kızlarının mürüvvetini görme çabası, evlilik hazırlıkları, aile ilişkileri, aşk ve çatışmalar sıcak bir dille ele alınır.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Şenler trt Evlilik Güzeldir dizisi
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