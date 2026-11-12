Ezgi Şenler kararını verdi! Fenomen diziye girdi

Son dönemde dijital projelerde yer alan ve televizyon ekranlarından uzak kalan ünlü oyuncu Ezgi Şenler yeni projesi için kararını verdi.

Şenler, yönetmen koltuğunda Ece Erdek ve Hatice Sağlam’ın oturduğu TRT'nin fenomen dizisi Evlilik Güzeldir'in kadrosuna dahil oldu.

Tabii’de yayınlanan “Kara Kış” ve “Sürgünler” dizilerindeki performansıyla da dikkat çeken Şenler Greative Film imzalı “Evlilik Güzeldir”de “Çağla” karakterine hayat verecek ve Ali Rıza karakterini oynayan Ferit Aktuğ’un partneri olacak.

EVLİLİK GÜZELDİR KONUSU NEDİR?

Hayatı boyunca binlerce çiftin nikâhını kıyan rekortmen nikâh memuru Mesut Bahtiyar’ın, geleneklerine bağlı yapısı ve birbirinden farklı karakterlere sahip beş bekar kızının (ve annesinin) hayatı merkeze alınır. Ailesine ve değerlerine bağlı bir babanın kızlarının mürüvvetini görme çabası, evlilik hazırlıkları, aile ilişkileri, aşk ve çatışmalar sıcak bir dille ele alınır.