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İddialı dansları, mini kostümleri... Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz Hadise için yine sözünü sakınmadı! ''Gençlik orayı izliyor...''

Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise her konserinde giydiği mini kostümleri ve iddialı danslarıyla dikkat çekiyor. Hadise'nin son konserindeki dans görüntüsüne Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz kayıtsız kalamamış ve 'iğrenç ötesi' demişti. Yılmaz, katıldığı bir programda yine sözünü sakınmadı.

İddialı dansları, mini kostümleri... Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz Hadise için yine sözünü sakınmadı! ''Gençlik orayı izliyor...''
Öznur Yaslı İkier

Özel hayatı, cesur dansları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yaşadığı aşkla dikkat çekmişti.

Hadise'nin kıskançlık yüzünden Şenol Sönmez'le tartıştığı ve bu yüzden ilişkisini bitirdiği ortaya çıktı. Ayrılığı sahnede doğrulayan Hadise şimdi de konserindeki dans videolarıyla sosyal medyayı sallıyor.

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Süper mini kostümleri ve iddialı danslarıyla dikkat çeken Hadise'ye Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'dan tepki gelmişti.

'MİDEM BULANDI'

Yılmaz, Hadise'nin sosyal medyadaki bir videosuna yorum yaparak "Bir insan para da kazanıyorsa edebiyle kazansın. Bu paranın bereketi olmaz bunu asla unutmayın. Haramla kazanılan paradan bir farkı yok. İğrenç ötesi midem bulandı" demişti.

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Hadise'den bu yoruma cevap gecikmemiş ve 'Ben sanatımı yapıyorum. Ne zamandan beri dans ahlaksızlık oldu ben bilmiyorum. Annem beni böyle yetiştirmedi' diyerek yanıt vermişti.

YİNE SESSİZ KALMADI

Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz son olarak Çiğdem Akman'ın programına konuk oldu ve konuya dair yine açıklamalarda bulundu.

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Yılmaz; 'Şov yok orada, şov farklı bir olaydır. Olduğunuz kalitede kalırsanız kaliteniz artar. Oğlum ünlü olabilirim, oğlumu temsil ediyorum annesiyim ama şu taraftan baktığınızda da benim de genç delikanlı çocuğum var. Orada da bir sürü gençlik orayı izliyor. Belki biraz ağır konuşmuş olabilirim' dedi.

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Ünlü ismin annesi sözlerine; 'Hadiseciğim özür dilerim' diyerek devam etti ve 'Biraz patavatsızım galiba, geri kafalı değilim' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Reynmen
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