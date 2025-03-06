İfade verdi, menajeri tutuklandı! Serenay Sarıkaya kendini evine kapadı, arkadaşlarını bile görmüyor

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son zamanlarda yaşadığı olumsuz olaylar nedeniyle kendisini eve kapatmış ve kimseyle görüşmüyor. Sosyal medyadan uzak duran Sarıkaya'nın, psikolojik destek aldığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir iş insanından 5 milyon dolar aldığı iddia edilen ve menajeri Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada ifade veren Serenay Sarıkaya, bu olayların ardından kendisini dış dünyadan izole etti. İddiaların gündemden düşmemesiyle birlikte Sarıkaya, sadece ailesiyle iletişim kuruyor ve dışarı çıkmıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; spor ve kuaför gibi temel ihtiyaçlar dışında sokağa adım atmıyor.

PSİKOLOJİK DESTEK ALIYOR

Paris’te çekim yaptıktan sonra Türkiye’ye dönen Sarıkaya, yeniden evde kalmayı tercih etti. Bu süreçte gelen yeni senaryoları okuyan ve önümüzdeki sezon için projeleri değerlendiren ünlü oyuncunun, psikolojik destek almakta olduğu söyleniyor.

Olaylardan etkilenmemek için sosyal medyadan da uzak duran Sarıkaya, arkadaşlarıyla da görüşmemeye özen gösteriyor.