MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'İffet'in Cemil'i yıllar sonra ortaya çıktı! Afişte yer almayınca deliye döndü: "Tecavüzcü Coşkun'dan..."

Müjde Ar ile birlikte rol aldığı 1982 yapımı 'İffet' filmindeki 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Faruk Peker rol aldığı filmin afişinde yer almayınca deliye döndü. Faruk Peker açıklamaları ve tepkisiyle gündem oldu.

'İffet'in Cemil'i yıllar sonra ortaya çıktı! Afişte yer almayınca deliye döndü: "Tecavüzcü Coşkun'dan..."

Bir döneme damga vuran İffet filmindeki Cemil rolüyle hafızalara kazınan Faruk Peker gözlerden uzak yaşıyor. Peker uzun zaman sonra gelen bir film projesini geri çevirmedi ve olanlar oldu.

Faruk Peker; Coşkun Göğen, Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Eray Özbal, Nuri Alço ve Aslı Bekiroğlu'nun rol aldığı 'Mitoloji Mafyası' adlı sinema filminde kamera karşısına geçti.

NURİ ALÇO DA NASİBİNİ ALDI

17 yıl sonra bir yapımda rol alan Faruk Peker, filmin afişinde fotoğrafına yer verilmeyince filmin yapımcısı Hayri Aslan'a büyük tepki gösterdi.

İffet in Cemil i yıllar sonra ortaya çıktı! Afişte yer almayınca deliye döndü: "Tecavüzcü Coşkun dan..." 1

YouTube kanalından sitemini dile getiren Peker; "Coşkun'un fotoğrafını kocaman koymuşlar. Tecavüzcü Coşkun'dan aşağı düşmüşüm. Onun figüranı olmuşum. Nuri Alço da rol almış. Bana söyleselerdi ben o filmde rol mu alırdım? Coşkun'u 1975'ten beri tanırım. Senaryosunu kendi yazdığım ve başrolünü oynadığım filmde ona rol verdim. Bu adamın adını benim ismimin üzerine yazmışlar bir de fotoğrafımı da afişten çıkarmışlar" diyerek isyan etti.

İffet in Cemil i yıllar sonra ortaya çıktı! Afişte yer almayınca deliye döndü: "Tecavüzcü Coşkun dan..." 2

"BİR DE MÜJDE AR'I ARAMIŞ"

"Ben hayatımda jönden başka bir şey oynamadım" diyen Faruk Peker sinirini alamayarak devamında şunları söyledi:

İffet in Cemil i yıllar sonra ortaya çıktı! Afişte yer almayınca deliye döndü: "Tecavüzcü Coşkun dan..." 3

"İsviçre - ABD yapımı 'The Favorite' filminde Murray Abraham ile oynadım. 'Mitoloji Mafyası' filmindeki bütün kadroya bakın, hepsini toplayın benim özgeçmişimi tutmuyor. Bana verilen sözler tutulmadı. Mahkemelik olacağız. Sen benim 48 yıllık yatırımıma nasıl böyle bir hakaret edersin. Terbiyesiz. Sana hakkımı helal etmiyorum. O film inşallah sana bir lira kazandırmayacak. Seni Allah'a havale ediyorum. Uykularını uyuyama inşallah. Bir tek sahne oynamam için, 'Allah aşkına' diyerek, ısrar ettiniz, özel arabalar tuttunuz rol almam için. 'İffet' filmindeki araba sahnesinin benzerini çekeceğimiz için yapımcı arkadaş bir de Müjde Ar'ı aramış, icazet istemiş. Çok güvendiğin oyuncu kadron var ya sonunda ben göreceğim filmin gişesini. Sen o filmdeki bütün oyuncuların özgeçmişini toplamını benimkinin yanına yaz. Eğer tutuyorsa ben haksızım. Beni bu durumlara düşürdün, aldattın."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KADES'ten yardım istemiş! "Ekipler olay yerine gittiğinde..."KADES'ten yardım istemiş! "Ekipler olay yerine gittiğinde..."
Fatih Terim'in kızı aşk hayatıyla gündemde! O isimle anılınca...Fatih Terim'in kızı aşk hayatıyla gündemde! O isimle anılınca...

Anahtar Kelimeler:
Faruk Peker Müjde Ar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.