MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İğneada: Caz Maz- Sonbahar, İlk Kez Gibi

Caz Maz, 16–18 Ekim 2026 tarihlerinde Longosphere’de gerçekleşecek bu yılki edisyonunda sonbaharı, doğanın renk değiştiren hâliyle bütünleşerek karşılıyor. Her ağaca, her renge ve birlikte geçirilecek her ana sanki ilk kez rastlıyormuş gibi; merakla, heyecanla ve neşeyle bakıyor.

İğneada: Caz Maz- Sonbahar, İlk Kez Gibi
Öznur Yaslı İkier

İğneada: Caz Maz’ın bu yılki edisyonunun müzik programı, farklı tür ve kuşaklardan yedi ismi bir araya getiriyor. Kendine has yorumuyla dinleyiciye hem bugüne ait hem de zamansız bir his bırakan Dilhan Şeşen; kendi plak koleksiyonlarından çalacakları DJ setleriyle Doğa Bekiroğlu ve Eren Erkman; funk, soul ve R&B repertuvarıyla Funk House Band; uluslararası caz sahnesinde adından söz ettiren genç piyanist Hakan Başar; folk ve caz arasında dolaşan özgün anlatımıyla İdil Meşe ve caz, funk, soul ile hip-hop’u bir araya getiren Maymun Collective festivalde yer alıyor. Farklı sesler ve anlatılar, sonbaharın içinde üç güne yayılan ortak bir hikâyede buluşuyor.

İğneada: Caz Maz- Sonbahar, İlk Kez Gibi 1

Müzik programına sabah yoga ve pilates seansları, atölyeler, doğa aktiviteleri ve günün farklı saatlerine yayılan buluşmalar eşlik edecek. Festivalin yan programı ve ayrıntılı akışı, festival tarihi yaklaştıkça ayrıca paylaşılacak.

İğneada: Caz Maz- Sonbahar, İlk Kez Gibi 2

Caz Maz; sonbaharın turuncuları ve kırmızıları içinde biraz şarkı söylemek, biraz nefes almak ve biraz da hep birlikte hareket etmek üzere katılımcılarını, bütün bunları ve daha fazlasını ilk kez gibi yaşamaya davet ediyor.

İğneada: Caz Maz- Sonbahar, İlk Kez Gibi 3

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Levent İnanır'a bir şok daha! Uzaklaştırma kararı verildiLevent İnanır'a bir şok daha! Uzaklaştırma kararı verildi
Ülkeyi terk etme kararı almıştı! Yerine bakın kim getirildi Ülkeyi terk etme kararı almıştı! Yerine bakın kim getirildi

Anahtar Kelimeler:
konser festival
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şanlıurfa'da deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Şanlıurfa'da deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Eski AK Parti ve MHP'li başkanlara gözaltı

Eski AK Parti ve MHP'li başkanlara gözaltı

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Amazon Türkiye'ye giriyor: Masadaki rekor teklif dudak uçuklattı

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Amazon Türkiye'ye giriyor: Masadaki rekor teklif dudak uçuklattı

Milli futbolcuyla aşk yaşıyor! Bir şans daha verdi

Milli futbolcuyla aşk yaşıyor! Bir şans daha verdi

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.