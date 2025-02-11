İkbal Gürpınar 'Üç kez evlenip boşandım' diyerek yıllar sonra itiraf etti! Sunucu inanamayıp bir kez daha sordu! O anlar gündemde

İkbal Gürpınar televizyondan sıkça gördüğümüz, uzun süre sunuculuk yapmış tanınmış bir isim.

Ünlü sunucuyu, Bekir Develi YouTube programına davet etti ve bazı sorular yöneltti.

Gürpınar, programda samimi itiraflarda bulundu. Develi’nin sorduğu evlilik sorusuna oldukça kişisel bir cevap verdi.

Kaynanalık üzerine de açıklama yapan Gürpınar, herkesin bildiği kaynana modeli ile ilgili de biraz sitem etti.

‘EVLENDİM DE BİR SOR NİYE EVLENDİM’

Gürpınar'a boşanma oranlarının artışına dair bir soru soruldu. Bu soruya verdiği yanıt ise oldukça dikkat çekti.

İkbal Gürpınar, "Üç kez evlenip boşandım çünkü Allah, aile danışmanlığında başarılı olabilmem için insanların duygularını ve ilişkilerini daha iyi anlamamı istedi" şeklinde bir açıklama yaptı. Yaptığı samimi açıklaması gündem oldu.

“ORTA YOLU NASIL BULACAĞIZ?”

Samimi itirafın üzerine Develi de şaşırdı ve ‘sana denk birini bulmak imkansız, orta yolu nasıl bulacağız’ diyebildi.

KAYNANA HEP Mİ KÖTÜ OLUR?

Ayrıca Gürpınar, “Bize anlattıkları filmlerde, kitaplarda hep kaynana kötü olarak gösterildi.” dedikten sonra, “ben vallahi çok iyi bir kaynanayım” diye sitem etti.