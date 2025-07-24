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İkinci kez kalp krizi geçirmişti! Nazan Öncel'den haber var

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel geçtiğimiz günlerde ikinci kez kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçının son sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

İkinci kez kalp krizi geçirmişti! Nazan Öncel'den haber var
Öznur Yaslı İkier

Türk müziğinin güçlü kalemlerinden ve yorumcularından Nazan Öncel, geçtiğimiz mayıs ayında geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan anjiyo işlemi sonrası kendisine iki stent takılmış ve taburcu edilmişti.

Ancak ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde bir kez daha kalp krizi geçirdi.

İkinci kez kalp krizi geçirmişti! Nazan Öncel den haber var 1

Hemen hastaneye kaldırılan Öncel’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Sağlık sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Nazan Öncel, şu ifadeleri kullanmıştı:

İkinci kez kalp krizi geçirmişti! Nazan Öncel den haber var 2

“Ne istediyse yaptım; ‘yürü’ dedi yürüdüm, ‘diyet yap’ dedi yaptım, ‘bol su iç’ dedi içtim, ‘stent’ dedi, ‘eyvallah’ dedim. Olmayınca, olmuyor demek ki… Haydi dua edin.”

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Nazan Öncel
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