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İkinci kez kalp krizi geçirmişti! Nazan Öncel hastane odasından paylaştı! Sitem dolu sözler

Geçen günlerde ikinci kez kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı Nazan Öncel sosyal medya hesabından sitem dolu paylaşımda bulundu. Ünlü ismin hastane odasındaki paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İkinci kez kalp krizi geçirmişti! Nazan Öncel hastane odasından paylaştı! Sitem dolu sözler
Öznur Yaslı İkier

'Gidelim Buralardan', 'Sokak Kızı', 'Erkekler de Yanar' gibi şarkılarıyla tanınan Nazan Öncel mayıs ayında geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan anjiyo işlemi sonrası kendisine iki stent takılmış ve taburcu edilmişti.

Ancak şarkıcı geçen günlerde bir kez daha kalp krizi geçirmişti. Nazan Öncel, hastane odasından bir fotoğraf paylaşarak "Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin" demişti.

İkinci kez kalp krizi geçirmişti! Nazan Öncel hastane odasından paylaştı! Sitem dolu sözler 1

Nazan Öncel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sitem dolu sözlerde bulunan Öncel, şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkür ve minnet mektubumdur. Cumartesi gününden beri geçmiş olsun dileklerini bütün içtenliğiyle ileten, çiçek yollayan, elimi tutan, amasız fakatsız başucumda sabahlayan, 'Sakın yapma Nazan' diyen herkese binlerce teşekkür ederim."

İkinci kez kalp krizi geçirmişti! Nazan Öncel hastane odasından paylaştı! Sitem dolu sözler 2

"Bir de hayatında sadece bir cümleden ibaret olduğumu bu süreçte hissettiren, yasak savar gibi 'Dualarımdasın Nazom' diyerek hayal kırıklığı yaratanlara da, şuraya iki kelam etmeyecek kadar egosunu besleyenlere de teşekkür etmesem olmaz. Meğer kimler için yormuşuz bu kalbi…"

"Ama samimiyetin iki taraflı olduğunu bildiğimden bu soğuk gerçekle karşılaşmak da çok şey öğretiyor insana. Sitem etmeyi hiç sevmem. Çünkü sitem dediğimiz şey birine incelikle had bildirmek gibi gelir bana. Neyse her şerde bir hayır vardır deyip geçelim. Dostlar sağ olsun."

İkinci kez kalp krizi geçirmişti! Nazan Öncel hastane odasından paylaştı! Sitem dolu sözler 3

"Çok şükür hayata bir gol daha attık. Bunun dayanılmaz hafifliği ile hepinize en derin saygı ve sevgilerimi iletirim."

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Nazan Öncel
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