MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İlayda Şeker bebeği unutamayınca içini döktü! "Annem de yakında gidecek"

Survivor şampiyonu İsmail Balaban ve eşi İlayda Şeker bebeklerini geçtiğimiz günlerde kucaklarını aldı. Taze annenin şu sıralar uyumayan kızıyla başı dertte. Şeker yaşadıklarını anlattı.

İlayda Şeker bebeği unutamayınca içini döktü! "Annem de yakında gidecek"
Kubra Akalın

İsmail Balaban ile aynı yıl yarışmada mücadele eden İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti. Survivor 2025'in ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu açıklamıştı.

İsmail Balaban ve eşi İlayda Balaban, merakla bekledikleri kız bebeklerine 10 Temmuz 2025 günü kavuşmuştu. Eski Survivor şampiyonu Balaban, kızı İlis'le ilk fotoğrafını paylaşmıştı.

İlayda Şeker bebeği unutamayınca içini döktü! "Annem de yakında gidecek" 1

Survivor İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker şu sıralar bebeği uyamadığı için zor günler geçiriyor.

Şeker sosyal medya hesabından yayımladığı video ile takipçileriyle dertleşerek yardım istedi. Bebeği İlis'in uyku sorunu olduğu belirten anne Balaban, şu ifadeleri kullandı:

İlayda Şeker bebeği unutamayınca içini döktü! "Annem de yakında gidecek" 2

''ASLA YATAKTA UYUMUYOR''

''Herkese günaydın arkadaşlar. Yardımınıza ihtiyacım var. Soruyu soruyorum; İlis hanım sabah 6'dan beri ayakta ve asla uyumuyor. Bakın saat kaç olmuş 11 mi 11.30 mu? Artık saatten bile haberim yok. Gözlerimden gördüğünüz gibi. Kucakta uyuması gerekiyor asla yatakta uyumuyor. Tam beşiğine, yatağa koyuyorum ağlıyor. Ve dışarıda uyumak istiyor yeni modası herhalde. Asla evin içinde uyutamadım. O kadar uykusuzum ki anlatamam. Annemle beraber bakıyorum. Annem olmasa ben ne yapacakmışım bilmiyorum. O da yakından gidecek. Benim çocuğum çok muzur bir çocuk. Sürekli kucak isteyen bir çocuk.''

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski kocasını paylaştı! "Yine bir şans verdim" diyerek...Eski kocasını paylaştı! "Yine bir şans verdim" diyerek...
Adriatique, Türkiye’de ilk kez 6 Eylül’de Ataköy Marina Arena’da!Adriatique, Türkiye’de ilk kez 6 Eylül’de Ataköy Marina Arena’da!

Anahtar Kelimeler:
İlayda Şeker
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

Sağlık Bakanlığı hayata geçirdi! 15 milyon vatandaşa kanser taraması mesajı gönderilecek

Sağlık Bakanlığı hayata geçirdi! 15 milyon vatandaşa kanser taraması mesajı gönderilecek

AK Parti'de fotoğraf tartışması! İsim vermeden eleştirdi

AK Parti'de fotoğraf tartışması! İsim vermeden eleştirdi

G.Saray Ederson'a ilk resmi teklifi yaptı! M. City'den anında yanıt geldi

G.Saray Ederson'a ilk resmi teklifi yaptı! M. City'den anında yanıt geldi

Fenerbahçe Talisca'nın bonservisini belirlerdi!

Fenerbahçe Talisca'nın bonservisini belirlerdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.