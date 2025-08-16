İlayda Şeker bebeği unutamayınca içini döktü! "Annem de yakında gidecek"

İsmail Balaban ile aynı yıl yarışmada mücadele eden İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti. Survivor 2025'in ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu açıklamıştı.

İsmail Balaban ve eşi İlayda Balaban, merakla bekledikleri kız bebeklerine 10 Temmuz 2025 günü kavuşmuştu. Eski Survivor şampiyonu Balaban, kızı İlis'le ilk fotoğrafını paylaşmıştı.

Survivor İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker şu sıralar bebeği uyamadığı için zor günler geçiriyor.

Şeker sosyal medya hesabından yayımladığı video ile takipçileriyle dertleşerek yardım istedi. Bebeği İlis'in uyku sorunu olduğu belirten anne Balaban, şu ifadeleri kullandı:

''ASLA YATAKTA UYUMUYOR''

''Herkese günaydın arkadaşlar. Yardımınıza ihtiyacım var. Soruyu soruyorum; İlis hanım sabah 6'dan beri ayakta ve asla uyumuyor. Bakın saat kaç olmuş 11 mi 11.30 mu? Artık saatten bile haberim yok. Gözlerimden gördüğünüz gibi. Kucakta uyuması gerekiyor asla yatakta uyumuyor. Tam beşiğine, yatağa koyuyorum ağlıyor. Ve dışarıda uyumak istiyor yeni modası herhalde. Asla evin içinde uyutamadım. O kadar uykusuzum ki anlatamam. Annemle beraber bakıyorum. Annem olmasa ben ne yapacakmışım bilmiyorum. O da yakından gidecek. Benim çocuğum çok muzur bir çocuk. Sürekli kucak isteyen bir çocuk.''