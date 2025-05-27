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İlhan Şeşen hastalığı neydi, neden öldü? İlhan Şeşen'in yaşı ve hayatı

Türk müziğinin duayen isimlerinden biri olan İlhan Şeşen'den acı haber geldi. Peki, İlhan Şeşen kimdir, nereli, kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte İlhan Şeşen'in hayatı, kariyeri ve vefatına dair tüm detaylar...

İlhan Şeşen hastalığı neydi, neden öldü? İlhan Şeşen'in yaşı ve hayatı
Kubra Akalın

İlhan Şeşen'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. İlhan Şeşen'in hayatı, kariyeri, hastalığı araştırılmaya başlandı.

İLHAN ŞEŞEN KAÇ YAŞINDA?

İlhan Şeşen, 18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da doğdu. Müziğe olan ilgisi genç yaşlarda başlayan sanatçı, aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu olmasına rağmen müziği hayatının merkezine yerleştirdi.

1970'li yıllarda müzik kariyerine adım atan Şeşen, özellikle "Grup Gündoğarken" adlı müzik grubunun kurucularından biri olarak tanındı. Grupta kardeşi Gökhan Şeşen ve yeğeni Burhan Şeşen ile birlikte yer aldı. Grup, Türk müzik tarihinde önemli bir yere sahip oldu.

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Solo kariyerinde ise "Neler Oluyor Bize", "Sensiz Olmaz", "Aşk Layık Olanda Kalmalı", "Rüzgar" gibi unutulmaz eserlere imza atan İlhan Şeşen, aynı zamanda birçok film ve dizide de rol alarak sanat dünyasına çok yönlü katkılar sundu.

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İLHAN ŞEŞEN'İN ÖLÜM NEDENİ

İlhan Şeşen’in ölüm haberi, sanat ve müzik camiasında büyük bir üzüntü yarattı.
Usta sanatçının 2023 yılında akciğer kanserine yakalandığı biliniyordu ve oyuncu bu hastalıkla mücadele ediyordu.

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İlhan Şeşen
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