İlhan Şeşen'in ölüm haberi sanat dünyasını yıktı! Fuat Güner acısını böyle paylaştı: Daha bir hafta önce görüşmüştük

2023 yılında akciğer kanserine yakalanan İlhan Şeşen, kısa bir süre önce müzikte 55'inci yılını sahnede kutlamıştı. İlhan Şeşen 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğdu.

İlhan Şeşen'in vefatı sanat dünyasını da yasa boğdu. NTV'de yer alan habere göre; acı haberi alan ünlü isimler üzüntülerini dile getirdi.

Vedat Sakman: Hayat böyle bir şey, ışıklar içinde olsun. Kendi mesleği avukatlıktı, bıraktı ve müzisyenliğe vakfetti kendisini. Hastalığının ağır dönemlerinde de şarkılar yaptı. Bizi hayata bağlayan şeyler bunlar zaten.

Sunay Akın: Seni çok özleyeceğim, canım abim benim…

"ÇOK ÖZEL BİR ADAMDI"

Nükhet Duru: Benim için böylesi eserler bırakan besteciler "öldü" lafını hak etmez gibi geliyor. Tabii ki bir takım rahatsızlıklarından haberdardık ama tak diye olunca insan şaşırıyor. Bir takım acılarla tekrar yüzleşmiş oluyor. Hep ruhunu yad edeceğiz. Ruhu şad olsun bütün eserleri söylendikçe. Nurlar içinde uyusun.

Ayşegül Aldinç: Her ölüm beni şaşırtıyor, gerçekten çok üzüldüm. Çok özel bir adamdı İlhan. Özel dostluğumuz, arkadaşlığımız vardır. Sanatçılar illa yakın arkadaş olmadan da hepimizin hayatlarına, her türlü anımıza tanıklık ettikleri için bizim dostumuz sayılıyor zaten. Çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun.

Fuat Güner: Çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Ben de biraz evvel fizik tedavi için bir merkezdeydim. Daha bir hafta önce görüşmüştük İlhancığımla. Biz 15 - 20 günde bir birbirimizi arayan dostlardık. Çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Uzun zamandır bu mücadeleyi veriyordu. Canım, birtanem benim, çok sevdiğim bir kardeşimdi.