İlişki Durumu Karışık ile tanındı, cinsiyet değiştirdi! O artık Atlas Karan Tumluer...

İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakterine hayat veren Aybike Esin Tumluer, yıllar önce cinsiyet değiştirdi ve hayatına Atlas Karan Tumluer olarak devam etmeye başladı. Oyunculuğa devam eden başarılı oyuncu son hali ve değişimiyle dikkat çekiyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Tumluer, gözlerden uzak bir yaşam sürse de oyunculuk kariyerine devam ediyor.

Son dönemde oyunculuk dışında yeni bir oyun yazıp yönetmeye başlayan Tumluer, beden aşağılama üzerinden yapılan sorgulamaları işleyen bu oyunuyla dikkat çekiyor.

Posta gazetesine verdiği röportajda Tumluer "Beden aşağılamasına uğrayan insanlar psikolojik olarak anksiyete, sosyal kaygı gibi sorunlar yaşıyorlar. Sırf bu nedenle terapi görüyorlar. Oyunda bedeni üzerinden aşağılanan bir karakter var ama kendisi bunun farkında değil. Gerçek hayatta da bu böyle. Kendimiz içselleştirdiğimiz için şaka olarak algılıyoruz çoğu zaman, travmanın farkına üzerinden zaman geçince varıyoruz" dedi.

Atlas Karan Tumluer "Siz gerçek hayatta beden aşağılamasına maruz kaldınız mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Sanırım kaldım. Benim saçlarım kıvırcık, ben özellikle kestiriyorum. Özellikle lise döneminde saçlarımla çok dalga geçiliyordu çok kabarık olduğu için. Başka da vardır belki ama dediğim gibi, aslında çoğunu fark etmiyoruz bile."

2017 YILINDA CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Pamir Tekin, Sezai Altekin ve Nurseli İdiz'in başrolünü paylaştığı İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam rolünü oynayan Aybike Esin Tumluer, 2017 yılında cinsiyet değiştirdi.