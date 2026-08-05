İlk tanıtım tepki çekmişti! Başkalarının Hayatı'ndan yeni fragman geldi!

Yeni sezonda Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Başkalarının Hayatı dizisinden merak uyandıran yeni bir tanıtım yayınlandı. İlk fragmanıyla sosyal medyayı ikiye bölen ve fragmanın kaldırılacağı iddialarını da beraberinde getiren dizinin yeni tanıtımı da gündem oldu.

Fragman sonrası sosyal medyada yine eleştiriler vardı. Kimi dizinin konusunu beğenmezken kimi ise "Bu dizi RTÜK'ten ceza yer", "Dizi tutmaz" yorumlarında bulundu.

BAŞKALARININ HAYATI FRAGMAN

Başkalarının Hayatı'nın yayınlanan tanıtımında, geçim sıkıntısıyla boğuşan Hülya (Eylül Lize Kandemir) ve ablası Sema (Hazar Motan), anneleri Nermin'in (Feri Baycu) aniden rahatsızlanmasıyla yeni bir zorlukla sınanırken; bu gelişme, Hülya ile doktor Sarp'ın (Burak Berkay Akgül) tanışmasına vesile oluyor.

Hülya ve Sarp arasındaki ilk kıvılcımın ekrana geldiği tanıtımda; Jale (Oya Okar) ve Haluk'un (Tolga Tekin) oğlu, Korhanlı ailesinin veliahtı Erim'in (Demirhan Demircioğlu) yurt dışından dönüşü dikkat çekiyor.

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Hülya'ya, ablası Sema'nın yaptığı,"Kaç yaşında kızsın artık, kocaman bir kız oldun; gerçekleri kabul et!" uyarısının ardından tanıtımın finalinde Erim'in karşısına çıkan Fikret'in (Mehmet Aslantuğ) gizemi merak konusu oluyor.