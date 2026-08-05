MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İlk tanıtım tepki çekmişti! Başkalarının Hayatı'ndan yeni fragman geldi!

Star TV'nin yeni sezonda iddialı dizileri arasında gösterilen Başkalarının Hayatı daha yayınlanmadan gündem oldu. Dizinin ilk fragmanının kaldırılacağı iddiaları varken yeni tanıtım yayınlandı.

İlk tanıtım tepki çekmişti! Başkalarının Hayatı'ndan yeni fragman geldi!

Yeni sezonda Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Başkalarının Hayatı dizisinden merak uyandıran yeni bir tanıtım yayınlandı. İlk fragmanıyla sosyal medyayı ikiye bölen ve fragmanın kaldırılacağı iddialarını da beraberinde getiren dizinin yeni tanıtımı da gündem oldu.

İlk tanıtım tepki çekmişti! Başkalarının Hayatı ndan yeni fragman geldi! 1

Fragman sonrası sosyal medyada yine eleştiriler vardı. Kimi dizinin konusunu beğenmezken kimi ise "Bu dizi RTÜK'ten ceza yer", "Dizi tutmaz" yorumlarında bulundu.

BAŞKALARININ HAYATI FRAGMAN

Başkalarının Hayatı'nın yayınlanan tanıtımında, geçim sıkıntısıyla boğuşan Hülya (Eylül Lize Kandemir) ve ablası Sema (Hazar Motan), anneleri Nermin'in (Feri Baycu) aniden rahatsızlanmasıyla yeni bir zorlukla sınanırken; bu gelişme, Hülya ile doktor Sarp'ın (Burak Berkay Akgül) tanışmasına vesile oluyor.

İlk tanıtım tepki çekmişti! Başkalarının Hayatı ndan yeni fragman geldi! 2

Hülya ve Sarp arasındaki ilk kıvılcımın ekrana geldiği tanıtımda; Jale (Oya Okar) ve Haluk'un (Tolga Tekin) oğlu, Korhanlı ailesinin veliahtı Erim'in (Demirhan Demircioğlu) yurt dışından dönüşü dikkat çekiyor.

İlk tanıtım tepki çekmişti! Başkalarının Hayatı ndan yeni fragman geldi! 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Daha yayınlanmadan olay oldu! Sosyal medya onu konuştu Daha yayınlanmadan olay oldu! Sosyal medya onu konuştu

Hülya'ya, ablası Sema'nın yaptığı,"Kaç yaşında kızsın artık, kocaman bir kız oldun; gerçekleri kabul et!" uyarısının ardından tanıtımın finalinde Erim'in karşısına çıkan Fikret'in (Mehmet Aslantuğ) gizemi merak konusu oluyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski karısıyla evlenmişti! Tatil pozlarında değişimi dikkat çektiEski karısıyla evlenmişti! Tatil pozlarında değişimi dikkat çekti
Seyirci sonunda isyan etti! 'Artık izlemeyeceğim'Seyirci sonunda isyan etti! 'Artık izlemeyeceğim'

Anahtar Kelimeler:
Eylül Lize Kandemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'da! İşte Salah'ın ilk sözleri

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'da! İşte Salah'ın ilk sözleri

Hasan Can Kaya'ya evlilik yaradı! Görenler aynı yorumu yaptı

Hasan Can Kaya'ya evlilik yaradı! Görenler aynı yorumu yaptı

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.