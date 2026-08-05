Maliye Bakanlığı ona teşekkür etmişti! Serenay Sarıkaya'nın ödemesi iade edildi

Şimdilerde yeni projeleri okuyan Serenay Sarıkaya özel hayatı ve kariyerinin yanı sıra bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer aldığı için mart ayında teşekkür belgesi almıştı. Serenay Sarıkaya’ya teşekkür belgesini İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç takdim etmişti.

Serenay Sarıkaya'nın vergi ödemelerinde bir karışıklık yaptığı ortaya çıktı. Gel Konuşalım'dan Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Serenay Sarıkaya aynı evi için iki kez vergi ödemesi gerçekleştirmiş.

'PARASINI İADE ETMİŞLER'

Üstündağ konuya dair şu ifadeleri kullandı; ''Serenay Sarıkaya emlak vergisini iki kere yatırmış. Hem asistanı ödeme yapmış hem kendisi. Parasını iade etmek istemişler. Hatta bunun için birkaç kişiyi devreye sokmuşlar. 30 bin lira kadar bir rakam. Belediyeden aranmış ve para kendisine iade edilmiş.''