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İlker Aksum'dan Yabancı Damat itirafı! "Başrol tutuklanınca Özgür Çevik geldi"

İlker Aksum yıllar sonra Yabancı Damat itirafıyla dikkat çekti. Aksum dizide ilk başta yabancı damadın Koray Candemir olduğunu söyledi. Candemir son anda tutuklanınca başrol demişmiş...

İlker Aksum'dan Yabancı Damat itirafı! "Başrol tutuklanınca Özgür Çevik geldi"
Kubra Akalın

Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı "Ruşen" karakteriyle hafızalara kazınan İlker Aksum, yıllar sonra diziyle ilgili yaptığı itirafla gündeme geldi.

Katıldığı bir programda konuşan Aksum, dizinin başrolü olarak hafızalara kazınan Özgür Çevik’in aslında ilk tercih olmadığını açıkladı.

İlker Aksum, “Bizim ilk yabancı damadımız Özgür Çevik değildi,” diyerek izleyenleri şaşırttı. Aksum, asıl başrolün Kargo grubunun solisti Koray Candemir olduğunu ancak yaşanan beklenmedik bir olay sonrası diziden ayrıldığını söyledi.

Aksum açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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TUTUKLANDI ASKERE GÖTÜRÜLDÜ

“Evet bak, 2 bölüm çekmişiz. Yunanistan’da bir çekim var. Koray orada tutuklandı ve askere götürüldü. Türker abi dedi ki ‘Bir yarışma programı var burada, Özgür Çevik diye bir çocuk var. Benim hoşuma gidiyor, gelin bunu oynatalım’ dedi.”

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Bu sürpriz gelişmenin ardından, Akademi Türkiye yarışmasıyla tanınan Özgür Çevik, "Niko" karakteriyle dizide rol almış ve büyük beğeni kazanmıştı.

Mynet'in Sesi
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Yabancı Damat dizisi İlker Aksum yabancı damat
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