İlker Aksum Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamadı! 'Siz paranın kölesisiniz' yorumlarına sitem etti

Bir süredir mide kanseri ile mücadele ederken tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlandı. Ünlülerin akın ettiği cenazede Şinasi Yurtsever'in yakın dostu İlker Aksum yer alamadı.

Cenaze törenine katılamayan İlker Aksum yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever'in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet." ifadelerine yer vermişti.

"BİZ BÖLÜM BAŞI KAZANIYORUZ"

Bu paylaşımdan sonra bir kısım takipçisinin eleştirilerine maruz kalan İlker Aksum'a "Paranın kölesi olmuşsunuz" eleştirileri de geldi. Gelen eleştirilerden bıkan Aksum yeniden bir açıklama yaptı.

Oyuncu "Bakın dostlar, bu olaydan yapımcımın haberi dahi yok. Başıma ne geleceğini biliyorum ben. Ben dün 150 kişi para kazanamayacak dedim. Aileleriyle beraber 500 kişi... Biz bölüm başı kazanıyoruz bu olmayacaktı. Diyorlar ki sen karşılaşsaydın! Bunun bizim elimizde olmayan tarafları var" diyerek istem etti.