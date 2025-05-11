İlker İnanoğlu: Anneler Günü'n kutlu olsun canım annem

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart'ta, 82 yaşındayken vefat etmişti.

Annesinin acısıyla sarsılan İlker İnanoğlu, her fırsatta annesi Filiz Akın'ı anmaya devam ediyor.

Anneler Günü'nde yürek burkan bir paylaşımda bulunan İlker İnanoğlu, yıllar önce Filiz Akın ile çektirdiği fotoğrafını "Anneler Günü'n kutlu olsun canım annem" notuyla yayımladı.

"ÖKSÜZLÜK BUYMUŞ MEĞERSE" DEMİŞTİ

Öte yandan İlker İnanoğlu, daha önce "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" mesajını paylaşmıştı.