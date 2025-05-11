MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İlker İnanoğlu: Anneler Günü'n kutlu olsun canım annem

22 Mart'ta annesi Filiz Akın'ın acısıyla sarsılan İlker İnanoğlu, annesiz ilk Anneler Günü'nde yürek burkan bir paylaşımda bulundu.

İlker İnanoğlu: Anneler Günü'n kutlu olsun canım annem
Kubra Akalın

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart'ta, 82 yaşındayken vefat etmişti.

Annesinin acısıyla sarsılan İlker İnanoğlu, her fırsatta annesi Filiz Akın'ı anmaya devam ediyor.

3790059_79a17724e13a21760dcd5037c1695b54

Anneler Günü'nde yürek burkan bir paylaşımda bulunan İlker İnanoğlu, yıllar önce Filiz Akın ile çektirdiği fotoğrafını "Anneler Günü'n kutlu olsun canım annem" notuyla yayımladı.

"ÖKSÜZLÜK BUYMUŞ MEĞERSE" DEMİŞTİ

Öte yandan İlker İnanoğlu, daha önce "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" mesajını paylaşmıştı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yine şaşırtmadı! "İç çamaşırıyla gelmiş" yorumlarıYine şaşırtmadı! "İç çamaşırıyla gelmiş" yorumları
Acun Ilıcalı'yı yalanladı! İstifa çıkışı gündemdeAcun Ilıcalı'yı yalanladı! İstifa çıkışı gündemde

Anahtar Kelimeler:
anneler günü Filiz Akın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Metrobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Metrobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Araç sahiplerinin merak ettiği dava! Ek MTV’ye itiraz etti, haciz şoku yaşadı…

Araç sahiplerinin merak ettiği dava! Ek MTV’ye itiraz etti, haciz şoku yaşadı…

Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Üzen haber

Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Üzen haber

Terör örgütü PKK'dan 'Türkiye' kararı ve 'Öcalan' detayı

Terör örgütü PKK'dan 'Türkiye' kararı ve 'Öcalan' detayı

İğrenç olay! Çocuğu kucağına aldığını görünce çılgına döndü

İğrenç olay! Çocuğu kucağına aldığını görünce çılgına döndü

Tebligat gönderiliyor! Tapuda düşük gösterenler için düğmeye basıldı

Tebligat gönderiliyor! Tapuda düşük gösterenler için düğmeye basıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.