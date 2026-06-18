MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İlker Kaleli aşka geldi! Sıla'nın doğum günü böyle kutladı

İlker Kaleli, 46 yaşına giren sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. İkilinin romantik pozları kısa sürede beğeni topladı.

İlker Kaleli aşka geldi! Sıla'nın doğum günü böyle kutladı
Öznur Yaslı İkier

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 46 yaşına bastı. Uzun süredir şarkıcı ile mutlu bir birliktelik yaşayan İlker Kaleli, sevgilisinin doğum gününe özel romantik bir paylaşımda bulundu.

İlker Kaleli aşka geldi! Sıla nın doğum günü böyle kutladı 1

Birlikte çekildikleri kareleri sosyal medya hesabından yayımlayan ünlü oyuncu, paylaşımıyla Sıla'ya olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İlker Kaleli aşka geldi! Sıla nın doğum günü böyle kutladı 2

"YİNE BERABER GÜLÜYORUZ"

Kaleli, gönderisine, "Bugün bir kere daha 'ilk defa' gördüm seni. Yine beraber gülüyoruz geçip giden zamana. İyi ki varsın benim canım. Nice senelere" notunu ekledi.

İlker Kaleli aşka geldi! Sıla nın doğum günü böyle kutladı 3

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayınlanır yayınlanmaz TT oldu! 'Sabırsızlıkla bekliyorum'Yayınlanır yayınlanmaz TT oldu! 'Sabırsızlıkla bekliyorum'
Adli kontrolle serbest bırakılmıştı! İfadesi ortaya çıktı Adli kontrolle serbest bırakılmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
İlker Kaleli sıla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış

14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

Motorin yerine benzin: 'Yanlış doldurulan akaryakıt' için karar

Motorin yerine benzin: 'Yanlış doldurulan akaryakıt' için karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.