İlker Kaleli aşka geldi! Sıla'nın doğum günü böyle kutladı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 46 yaşına bastı. Uzun süredir şarkıcı ile mutlu bir birliktelik yaşayan İlker Kaleli, sevgilisinin doğum gününe özel romantik bir paylaşımda bulundu.

Birlikte çekildikleri kareleri sosyal medya hesabından yayımlayan ünlü oyuncu, paylaşımıyla Sıla'ya olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

"YİNE BERABER GÜLÜYORUZ"

Kaleli, gönderisine, "Bugün bir kere daha 'ilk defa' gördüm seni. Yine beraber gülüyoruz geçip giden zamana. İyi ki varsın benim canım. Nice senelere" notunu ekledi.