'İmam nikahı kıydı' denmişti! İbrahim Tatlıses yardımcısı Tuğçe Korkmaz ile görüntülendi! Öve öve bitiremedi

Özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen İbrahim Tatlıses'in yardımcısı Tuğçe Korkmaz ile imam nikahı kıydığına dair iddialar gündemdeydi.

Havalimanında yardımcısı ile görüntülenen İbrahim Tatlıses imam nikahı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ünlü türkücü, “Tuğçe Hanım benim yardımcım, elim ayağım” diyerek çıkan haberleri reddetti.

Ünlü isim, Havalimanı çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayarak, asistanı Tuğçe Korkmaz’ın kendisi için büyük bir destek olduğunu vurguladı ve övgü dolu sözlerle genç asistanından bahsetti.

HEMEN UZAKLAŞTI

İbrahim Tatlıses asistanı için; “Benim nikahlı karım değil, bunu her zaman söylüyorum. Adam gibi bakıyor bana, adam adam” ifadelerini kullandı. Tuğçe Korkmaz ise soruları yanıtsız bırakarak oradan hemen uzaklaştı.