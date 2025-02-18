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'İmam nikahı kıydı' denmişti! İbrahim Tatlıses yardımcısı Tuğçe Korkmaz ile görüntülendi! Öve öve bitiremedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.02.2025 14:27
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Son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in bakıcısı Tuğçe Korkmaz ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti. İbrahim Tatlıses yardımcısı Tuğçe Korkmaz ile görüntülendi. Ünlü isim genç yardımcısını öve öve bitiremedi.

'İmam nikahı kıydı' denmişti! İbrahim Tatlıses yardımcısı Tuğçe Korkmaz ile görüntülendi! Öve öve bitiremedi

Özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen İbrahim Tatlıses'in yardımcısı Tuğçe Korkmaz ile imam nikahı kıydığına dair iddialar gündemdeydi.

Havalimanında yardımcısı ile görüntülenen İbrahim Tatlıses imam nikahı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ünlü türkücü, “Tuğçe Hanım benim yardımcım, elim ayağım” diyerek çıkan haberleri reddetti.

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Ünlü isim, Havalimanı çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayarak, asistanı Tuğçe Korkmaz’ın kendisi için büyük bir destek olduğunu vurguladı ve övgü dolu sözlerle genç asistanından bahsetti.

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HEMEN UZAKLAŞTI

İbrahim Tatlıses asistanı için; “Benim nikahlı karım değil, bunu her zaman söylüyorum. Adam gibi bakıyor bana, adam adam” ifadelerini kullandı. Tuğçe Korkmaz ise soruları yanıtsız bırakarak oradan hemen uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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