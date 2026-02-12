İnci Taneleri 47. bölüm ön izleme! 'Pavyon klibi gibi'

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı fenomen dizisi İnci Taneleri bu akşam 47. bölümüyle ekrana gelecek. Heyecan dolu sahnelerin yer alacağı dizinin yeni bölümünden ilk görüntüler ortaya çıktı.

İnci Taneleri'nin 47. bölüm ön izleme sahnesi sosyal medyada yayınlanır yayınlanmaz yorum yağmuruna tutuldu.

Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dansıyla başlayan ön izleme sahnesi Kubilay Aka'nın hayat verdiği Cihan karakterinin pavyona gelmesiyle devam edince 'pavyon klibi gibi', 'oğlu da pavyona düşmüş' yorumlarını beraberinde getirdi.

İNCİ TANELERİ 47. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cihan ile Reyyaz karşı karşıya gelir. Cihan, babasının intikamından vazgeçmeye niyetli değildir. Ancak gelen beklenmedik bir haber, ikisi için de her şeyi değiştirecek bir dönüm noktası olacaktır.

Ardında yaşanan kaosu öğrenen Azem, yine iki zor seçenek arasında kalır. Ne gidebiliyor ne de kalabiliyordur. Nehir, babasının yokluğunda savrulmaya devam ederken hayata tutunmak için yakaladığı ikinci şansı kullanmaya yanaşmaz.