Uzak Şehir 53. bölüm fragmanı yayınlandı! Seyirci yine tatmin olmadı

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya gibi isimleri kadrosunda buluşturan, Uzak Şehir 52. bölümü ile ekranlardaydı. 2 Mart Pazartesi günü yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 52. bölümünde de heyecanlı sahneler vardı. Uzak Şehir 53. bölüm fragmanı da hemen yayınlandı.

UZAK ŞEHİR 52. BÖLÜM ÖZETİ

Cihan Deniz’in ortadan kaybolmasıyla birlikte Cihan ve Alya, Albora’yı ayağa kaldırır. Cihan bunun hesabını en yıkıcı şekilde sormaya hazırlanırken, Boran da Ecmel’in desteğini arkasına alarak hamlelerini sürdürür. Kendini bu savaşın galibi sanan Boran için işler beklediği gibi gitmez; oğlunu zapt etmek düşündüğü kadar kolay olmaz Alya ise sadece kendine gelen bir çağrının peşine gizlice düşer.

UZAK ŞEHİR 53. BÖLÜM FRAGMANI

Uzak Şehir 53. bölüm fragmanı da dizi biter bitmez yayınlandı. Uzak Şehir 53. bölümde yine Boran ön plandaydı.

Alya, Deniz'i alabilmek için Sadakat Hanım'dan mahkemede oğlunun katil olduğunu itiraf etmesini isterken Sadakat Hanım da kendi anneliğiyle sınanır. Deniz'in velayeti Boran'da olmasına rağmen Boran, onun Alya'nın yanında kalmasına müsaade eder. Fakat buna karşılık elbette bir şartı vardır...

Uzak Şehir fragmanı seyirciyi tatmin etmedi. X'te isyan eden seyirciler "10 bölümdür aynı şeyi izliyoruz", "Ayıp değil mi sürekli Boran izliyoruz", "Aynı şeyi izlemekten bıktık", "Dön dolaş aynı konu aynı tatava" yorumlarında bulundu.