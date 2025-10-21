İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri bitti mi? Yılmaz Erdoğan sonunda açıkladı

Kanal D’nin, BKM imzalı dizisi “İnci Taneleri” 44. bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu heyecanla beklenirken fenomen yapımın yeni bölümü bir türlü ekrana gelmedi.

Perşembe akşamlarına damga vuran İnci Taneleri'nin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. İnci Taneleri için karar verildi.

İnci Taneleri'nin yeni sezonunun, Yılmaz Erdoğan'ın Netflix için hazırlamaya başladığı 'Organize İşler Karun Hazinesi' projesi için sarktığı öğrenilmişti.

Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabı X üzerinden İnci Taneleri hakkında açıklama yaptı. Erdoğan, 'Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri'ne başlıyoruz' ifadelerini kullandı.

İKİ İSİM BİRDEN VEDA ETTİ

Bu arada dizide Arcan karakterine hayat veren Bora Cengiz ile annesi Mahun’u canlandıran Gülenay Kalkan'ın ekibe veda ettiği öğrenildi.