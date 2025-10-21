MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri bitti mi? Yılmaz Erdoğan sonunda açıkladı

Kanal D’nin büyük ilgi gören dizisi İnci Taneleri’nin yeni sezonu sabırsızlıkla bekleniyor. Her Perşembe akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen yapım, henüz yeni bölümleriyle geri dönmedi. Bu durum, dizinin takipçilerini ‘İnci Taneleri final mi yaptı, ne zaman başlayacak’ sorusunu sormaya itti. Merakla beklenen dizi hakkında yeni bir açıklama geldi.

İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri bitti mi? Yılmaz Erdoğan sonunda açıkladı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’nin, BKM imzalı dizisi “İnci Taneleri” 44. bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu heyecanla beklenirken fenomen yapımın yeni bölümü bir türlü ekrana gelmedi.

Perşembe akşamlarına damga vuran İnci Taneleri'nin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. İnci Taneleri için karar verildi.

İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri bitti mi? Yılmaz Erdoğan sonunda açıkladı 1

İnci Taneleri'nin yeni sezonunun, Yılmaz Erdoğan'ın Netflix için hazırlamaya başladığı 'Organize İşler Karun Hazinesi' projesi için sarktığı öğrenilmişti.

Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabı X üzerinden İnci Taneleri hakkında açıklama yaptı. Erdoğan, 'Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri'ne başlıyoruz' ifadelerini kullandı.

İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri bitti mi? Yılmaz Erdoğan sonunda açıkladı 2

İKİ İSİM BİRDEN VEDA ETTİ

Bu arada dizide Arcan karakterine hayat veren Bora Cengiz ile annesi Mahun’u canlandıran Gülenay Kalkan'ın ekibe veda ettiği öğrenildi.

İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri bitti mi? Yılmaz Erdoğan sonunda açıkladı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Estetiği fazla kaçırdı! Son görüntüsü gündem olduEstetiği fazla kaçırdı! Son görüntüsü gündem oldu
Ayşe Boyner anne oldu! Oğluna verdiği isim... Ayşe Boyner anne oldu! Oğluna verdiği isim...

Anahtar Kelimeler:
İnci Taneleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.