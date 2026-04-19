İnci Taneleri neden erken final yaptı? Rıza Kocaoğlu açıkladı

Kanal D'nin büyük beğeni toplayan dizisi İnci Taneleri'nin neden erken final yaptığı merak konusuydu. Dizinin sevilen oyuncusu Rıza Kocaoğlu, Yılmaz Erdoğan'ın aldığı kararı açıkladı.

İnci Taneleri dizisinin ani finali, dizi severler arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Diziyle ilgili birçok spekülasyon ortaya atılırken, sessizliğini koruyan oyunculardan Rıza Kocaoğlu, sonunda konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Kocaoğlu, dizinin final sürecine dair merak edilenleri tüm açıklığıyla paylaştı.

Kocaoğlu, dizinin başlangıçta 16 bölüm olarak planlandığını ancak çekimlerin planlanan tarihten geç başlaması ve diğer dizilerin yayın dönemine denk gelmesi nedeniyle bazı aksaklıklar yaşandığını belirtti.

İnci Taneleri'nin Nusret'i açıklamasında şunları söyledi:

Organize İşler’i çektik. Diziye Eylül de girmemiz gerekiyordu. Şubat'ta girdik. Öbür diziler başlamış oldu. Zaten 16 bölüm çekip bitirecektik. İzlenme düştüğü için galiba Yılmaz Erdoğan o hikâyeyi 7 bölüme toparladı.”

"ELİMİZE SİLAH VERMEDİ"

Rıza Kocaoğlu devamında ise “Başladığı çizgiyi koruyabilirdi ama televizyonun beklentisine göre şekillendirmek yerine kendi bakışını sürdürmeyi tercih etti. Genel olarak o başladığı tonda devam edebilirdi. Kendi etiğinden ödün vermedi, televizyonun ondan istediği yere götürmedi. Benim oynadığım karakter ve çevresine elimize silah vermedi. Yılmaz abi oraya çok direndi. Televizyonda tutan vurma kırma işlerine girmeyip kendi hayat bakışını dizide de göstermeye çalıştı” dedi.

