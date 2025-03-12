İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü sevgilisini anlattı! "Bunlar nasıl sorular" diyerek...

"İnci Taneleri" dizisinde canlandırdığı 'Dilber' karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Son dönemde, DJ Artz sahne adıyla tanınan Efe Çelik ile aşk yaşamaya başlayan Ergüçlü zaman zaman aşk pozları da paylaşıyor.

Hazar Ergüçlü son olarak, sevgilisiyle birlikte güneşli havanın keyfini çıkarırken, o anları sosyal medya hesabından video olarak yayınlamıştı. Paylaştığı videoya "Maşallah deyin" notunu ekleyerek, aşkını ve mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Hazar Ergüçlü sokakta muhabirlere yakalanınca soruların ardı arkası kesilmedi. 1 yıldır fazladır aşk yaşadıklarını söyleyen oyuncu kendisine uzun ilişkinin sırrı sorulunca şunları söyledi:

"Çok emek veriyoruz, çok seviyoruz birbirimizi... Çok centilmen bir insan ben de ne isterse yapmaya çalışıyorum. Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz."

"SİZİN İÇİN ŞARKI YAPTI MI?"

Muhabir ise bunun üzerine "Sizin için bir şarkı yaptı mı?" deyince Ergüçlü şaşırarak muhabirin kolundan tuttu ve "Bunlar nasıl sorular arkadaşlar yapmadı" dedi ve güldü.

Hazar Ergüçlü "Öyle bir istediğiniz var mı?" sorusuna ise "Yok ya neden olsun!" yanıtını verdi.