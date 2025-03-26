İnci Taneleri'nin fişi çekildi! Final tarihi ortaya çıktı

Kanal D’nin, BKM imzalı dizisi “İnci Taneleri” perşembe akşamlarına damga vuruyor. Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizi yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edildi.

Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İnci Taneleri şimdi de final iddiasıyla gündeme geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu İnci Taneleri yeni bir değişiklik olmazsa 45. bölümde ekrana veda edecek.

İNCİ TANELERİ 38. BÖLÜM ÖZETİ:

Azem Ferda’nın sağlık sorunlarını öğrenir. Dilber boşanmamın mutluluğunu yaşarken hayat Azem’i yine babalığıyla sınamaya hazırlanıyordur. Cihan’ın aşk hayatı iyice karışmışken sağlanan kısa süreli barışta da yolun sonu gözükmek üzeredir. Nehir tedavisi için ona sunulan teklifleri reddeder ama aslında o da hayatını toparlamak istiyordur.

Senarist Demir sayesinde Azem’in kitabının basımı kesinleşir. Ailesinin tüm çekincelerini anlayan Azem, Ferda ile düşündüğü kadar uzun süre mesafeli kalamayacaktır.