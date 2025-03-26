MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

İnci Taneleri'nin fişi çekildi! Final tarihi ortaya çıktı

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde oynadığı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Büyük sırrın ortaya çıktığı İnci Taneleri için final çanları çalmaya başladı. Fenomen dizinin finali için tarih bile verildi.

İnci Taneleri'nin fişi çekildi! Final tarihi ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’nin, BKM imzalı dizisi “İnci Taneleri” perşembe akşamlarına damga vuruyor. Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizi yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edildi.

Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İnci Taneleri şimdi de final iddiasıyla gündeme geldi.

dizi 22

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu İnci Taneleri yeni bir değişiklik olmazsa 45. bölümde ekrana veda edecek.

DİZİ 5

İNCİ TANELERİ 38. BÖLÜM ÖZETİ:

Azem Ferda’nın sağlık sorunlarını öğrenir. Dilber boşanmamın mutluluğunu yaşarken hayat Azem’i yine babalığıyla sınamaya hazırlanıyordur. Cihan’ın aşk hayatı iyice karışmışken sağlanan kısa süreli barışta da yolun sonu gözükmek üzeredir. Nehir tedavisi için ona sunulan teklifleri reddeder ama aslında o da hayatını toparlamak istiyordur.

DİZİ 3

Senarist Demir sayesinde Azem’in kitabının basımı kesinleşir. Ailesinin tüm çekincelerini anlayan Azem, Ferda ile düşündüğü kadar uzun süre mesafeli kalamayacaktır.

dizi 33

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Abisine ateş püskürdü! ''Beni sattın''Abisine ateş püskürdü! ''Beni sattın''
Acun Günay'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı Acun Günay'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı

Anahtar Kelimeler:
İnci Taneleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

Erdoğan eleştirilen o isme 'benim bakanım' diyerek sahip çıktı: 'Sen kimsin ya! Senin gramın ne?'

Erdoğan eleştirilen o isme 'benim bakanım' diyerek sahip çıktı: 'Sen kimsin ya! Senin gramın ne?'

Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil

Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.