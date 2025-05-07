İnci Taneleri'nin genç oyuncusuyla aşk yaşıyordu! Aslı Bekiroğlu ayrılığı duyurdu! ''Mis gibi bitti''

Beni Böyle Sev, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Son olarak Kutsal Damacana 5: Zombi'de boy gösteren Aslı Bekiroğlu, filmin galasına İnci Taneleri'nin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile katılarak aşkını ilan etmişti.

Galanın ardından birlikte mutluluk pozları vermeyi ihmal etmeyen ünlü çiftin aşkı kısa sürdü. Aslı Bekiroğlu ile Furkan Rıza Demirel, geçtiğimiz ay yollarını ayırdı.

Furkan Rıza Demirel, ayrılık sonrasında; "Bazı ilişkiler başlar, bazıları da biter. Tatlı, hoş bitti, müthiş bitti" dedi.

'MİS GİBİ BİTTİ'

Ayrılık sonrası görüntülenen Aslı Bekiroğlu da, eski sevgilisinin sözlerine benzer bir açıklama yaparak; "Tamamen bitti artık. Dostça, güzel, keyifli, mis gibi bitti" ifadelerini kullandı.