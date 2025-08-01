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İncir Reçeli 3 yarım kaldı! Halil Sezai 'Söyleyeceğim şeyler çok sıkıntılı' deyip konuşmak istemedi! 'Yapımcımız hapiste'

Bir döneme damga vuran İncir Reçeli filminin üçüncüsü için çalışmalar başlamıştı. Ancak efsane filmin çekimlerinin yarım kaldığı öğrenildi. Halil Sezai 'Söyleyeceğim şeyler çok sıkıntılı' deyip konuşmak istemedi ve film yapımcısının hapiste olduğunu dile getirdi.

İncir Reçeli 3 yarım kaldı! Halil Sezai 'Söyleyeceğim şeyler çok sıkıntılı' deyip konuşmak istemedi! 'Yapımcımız hapiste'
Öznur Yaslı İkier

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren İncir Reçeli filminin üçüncüsü müjdelenmişti.

İncir Reçeli 3 filminin, yönetmenliğini ve senaristliğini Aytaç Ağırlar'ın üstleneceği öğrenilmişti. Halil Sezai de bir kez daha Metin rolüyle izleyicinin karşısına çıkacaktı.

İncir Reçeli 3 yarım kaldı! Halil Sezai Söyleyeceğim şeyler çok sıkıntılı deyip konuşmak istemedi! Yapımcımız hapiste 1

Ancak İncir Reçeli 3 filminin yarım kaldığı öğrenildi. Ajda Pekkan'ın Harbiye konserinde görüntülenen Halil Sezai film hakkında açıklamalarda bulundu.

İncir Reçeli 3 yarım kaldı! Halil Sezai Söyleyeceğim şeyler çok sıkıntılı deyip konuşmak istemedi! Yapımcımız hapiste 2

FİLM YARIM KALDI

Ünlü isim;''Söyleyeceğim şeyler çok sıkıntılı şeyler olabilir, ne gerek var. Yapımcımız şuan da hapiste, İmamoğlu operasyonuyla içeriye alındı'' diyerek film çekimlerinin yarım kaldığını duyurdu.

İncir Reçeli 3 yarım kaldı! Halil Sezai Söyleyeceğim şeyler çok sıkıntılı deyip konuşmak istemedi! Yapımcımız hapiste 3

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Anahtar Kelimeler:
Halil Sezai
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