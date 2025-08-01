İncir Reçeli 3 yarım kaldı! Halil Sezai 'Söyleyeceğim şeyler çok sıkıntılı' deyip konuşmak istemedi! 'Yapımcımız hapiste'

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren İncir Reçeli filminin üçüncüsü müjdelenmişti.

İncir Reçeli 3 filminin, yönetmenliğini ve senaristliğini Aytaç Ağırlar'ın üstleneceği öğrenilmişti. Halil Sezai de bir kez daha Metin rolüyle izleyicinin karşısına çıkacaktı.

Ancak İncir Reçeli 3 filminin yarım kaldığı öğrenildi. Ajda Pekkan'ın Harbiye konserinde görüntülenen Halil Sezai film hakkında açıklamalarda bulundu.

FİLM YARIM KALDI

Ünlü isim;''Söyleyeceğim şeyler çok sıkıntılı şeyler olabilir, ne gerek var. Yapımcımız şuan da hapiste, İmamoğlu operasyonuyla içeriye alındı'' diyerek film çekimlerinin yarım kaldığını duyurdu.