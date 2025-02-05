MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici yine aşık oldu! "Seni her gece..." diyerek ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

İrem Derici yine aşık oldu! "Seni her gece..." diyerek ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.02.2025 08:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her giydiği, her söylediği ve her adımıyla magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü isim aradığı mutluluğu buldu ve prodüktör sevgilisi Melih Kunukcu'ya aşkı ilan etti.

İrem Derici yine aşık oldu! "Seni her gece..." diyerek ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

Dillere pelesenk olan şarkıları, kendine has tarzı ve her açıklamasıyla magazin manşetlerinde yer edinen ünlü şarkıcı İrem Derici şimdi de özel hayatıyla gündemde.

İrem Derici, romantik paylaşımına duygusal bir not ekleyerek sonunda prodüktör sevgilisi Melih Kunukcu'ya aşkını ilan etti. Ünlü isim paylaşımında; "Seni, her gece son geceymiş gibi seveceğim" ifadelerini kullandı.

İREM

YORUM YAĞDI

İrem Derici'nin aşk ilanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İkiliye sosyal medyada; 'ikinizi de çok seviyoruz', 'hayırlı olsun', 'mutlu olun' gibi yorumlar yapıldı.

irem

İrem Derici geçtiğimiz yıl Gökhan Fırat'la aşk yaşamış ancak ünlü çift beklenmedik bir şekilde ayrılmıştı.

İREM 3

Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Saklandığı yeri kimse bulamadı... Günlerce bakın nasıl beslenmiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Saklandığı yeri kimse bulamadı... Günlerce bakın nasıl beslenmiş

Özlem Zengin'in Erdoğan'la tanıştırdığı yeğeninin nereye atandığı belli oldu

Özlem Zengin'in Erdoğan'la tanıştırdığı yeğeninin nereye atandığı belli oldu

Kerem Aktürkoğlu'na transfer şoku! Dün gece hayatının şaşkınlığını yaşadı...

Kerem Aktürkoğlu'na transfer şoku! Dün gece hayatının şaşkınlığını yaşadı...

İstanbul'un beklediği kar geldi! Lapa lapa yağıyor... İşte ilk görüntüler

İstanbul'un beklediği kar geldi! Lapa lapa yağıyor... İşte ilk görüntüler

Yine aşık oldu! "Seni her gece..." diyerek ilan etti

Yine aşık oldu! "Seni her gece..." diyerek ilan etti

Emekli olunca sonra denedi, hobisi ticarete döndü! Talebe yetişemiyor

Emekli olunca sonra denedi, hobisi ticarete döndü! Talebe yetişemiyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.