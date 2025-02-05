İrem Derici yine aşık oldu! "Seni her gece..." diyerek ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

Dillere pelesenk olan şarkıları, kendine has tarzı ve her açıklamasıyla magazin manşetlerinde yer edinen ünlü şarkıcı İrem Derici şimdi de özel hayatıyla gündemde.

İrem Derici, romantik paylaşımına duygusal bir not ekleyerek sonunda prodüktör sevgilisi Melih Kunukcu'ya aşkını ilan etti. Ünlü isim paylaşımında; "Seni, her gece son geceymiş gibi seveceğim" ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

İrem Derici'nin aşk ilanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İkiliye sosyal medyada; 'ikinizi de çok seviyoruz', 'hayırlı olsun', 'mutlu olun' gibi yorumlar yapıldı.

İrem Derici geçtiğimiz yıl Gökhan Fırat'la aşk yaşamış ancak ünlü çift beklenmedik bir şekilde ayrılmıştı.