İrem Derici bikinili pozlarını peş peşe yayınladı! 'Ben basen kadınıyım'

Ünlü şarkıcı İrem Derici, şarkıları ve aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Derici en son ayrılık iddiaları ile gündeme gelmişti.

İlişkisi hakkında açıklamalarda bulunan ünlü isim, "Şu anda ne olduğumuz belli değil açıkçası, bir havada durumumuz var. Biraz birbirimizi rahat bırakalım dedik. Ben koç burcuyum ikinci plana düşünce kafam gidiyor. Ara verdik diyebiliriz. İnşallah hüsranla biten bir ara olmaz. Muhabbetteyiz ama görüşmüyoruz diyelim." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılık iddialarının ardından Derici bu kez yaptığı bikinili paylaşımla gündem oldu. Ayna karşısına geçip peş peşe pozlar veren ünlü isim 'Ben basen kadınıyım' ifadelerini not düştü.

Derici'nin bu paylaşımına sosyal medyada; 'basen nerede?', 'dön de ne kaybettiğine bak pozu', 'yaz gülü tatilde' gibi yorumlar yapıldı.