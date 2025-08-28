İrem Derici'den üzen haber! Apartmanın önünde düşüp başını çarptı... Hastanelik oldu

İrem Derici sevenlerini bir kez daha korkuttu. Şarkıcı İrem Derici, son dönemde peş peşe yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş nedeniyle hastanelik olan ünlü isim, “Hastaneye geldiğimde ateşim 38,9 dereceydi. Hem boğazım hem kulağım iltihaplandı. Önce antibiyotik verdiler, sonra vitamin takviyesi yapacaklar. Kimin gözü kaldıysa gözüne...” demişti.

İrem Derici bu kez evinde kaza geçirerek hayranlarını endişelendirdi.

Apartman girişindeki merdivenlerden düşen Derici, başını çarpıp bayıldı. Hastaneye kaldırılan şarkıcının başına on dikiş atıldı.

İrem Derici açıklama yaparak düşmenin etkisiyle yüzünde morluklar olduğunu da söyledi.

Yaşadığı talihsiz olay sonrası konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyuran Derici “Bu nedenle çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek 29 Ağustos Çeşme ve 30 Ağustos Kıbrıs konserlerimi gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim” ifadelerini kullandı.