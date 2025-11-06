İrem Derici Galatasaray-Ajax maçına gitti başına gelmeyen kalmadı! Taraftarla arbede yaşadı, polisler peşine takıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Ajax ile karşı karşıya geldi. Victor Osimhen gecenin yıldızı olurken ünlü isimlerin bazıları da takımlarını desteklemek için Hollanda'ya gitti. Bu isimlerden biri İrem Derici idi.

İrem Derici nişanlısıyla gittiği Hollanda'da tam maça giderken tatsız olaylar yaşadı.



"Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum" diyen İrem Derici yaşadıklarını şöyle anlattı:

"POLİSLER PEŞİMİZE TAKILDI"

"Bi’kaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken ama nasıl pislikçe. Yani biz de kendimizi savunmak adına bi’ diklendik. Tam aman kapandı konu derken polisler b.k var gibi bizim peşimize takıldı, a.. sanırsın Die Hard 2025, Melih’in üstüne geldikçe geldiler. Ben ortamı yumuşatacağım diye maymun oldum. Allah’tan world wide sevimliyim. Neyse, giden odanıza bu akşam çıkmayın filan dediler, ben tabi Ali Rıza Bey felç sahnesi. Hala kırgınım ve çok üzgünüm. Çok gereksizdi."

İrem Derici Ajax taraftarıyla yaşadıkları arbedeyi de anlatarak "Melih sonra inip polislerle kanka oldu, olayın aslını anlattı etti de ben zaten b.ka dönmüşüm geçtiğimiz ay yani o saatten beri uyuyup uyanıyorum. Tabii arbede sırasında tırnaklarım filan kırıldı tipten, ellerim zonkluyor." dedi.