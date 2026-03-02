"İrem Derici'nin sevgilisi eşcinsel" demişti! Barıştılar: "Ev, arsa, döviz, altın vs. hemen satın..."

İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu’nun fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silip takipten de çıkmıştı. Ayrılık kararını imali sözlerle paylaşan İrem Derici'nin sevgilisi hakkında da iddialar dolaşıma girdi.

Bir sosyal medya hesabı "İrem Derici'nin sevgilisi eşcinsel" iddiasıyla şoke etti. İrem Derici günler sonra bu iddiaya yanıt verdi.

İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu ile barışınca paylaşım da gecikmedi. İrem Derici nişanlısının fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Sizinle geride bıraktığımız 15. yılımız, inanılmaz bence, nasıl bu kadar hızlı geçti inanın bilmiyorum. Benden nefret eden de çok oldu, beni kalbine koyup, destekleyip, beni seven de çok oldu bu kadar yıldır. Ben hiçbir günümü saklamadım sizden, mutluluklarımı da kalp kırıklıklarımı da. 15 senedir ünlü olduğumu tam olarak anlayamadım. O yüzdendir belki bu kadar ergen davranışlarım. Ama iş bazen değişiyor; beni ben olarak kabul edip, bana kraliçeler gibi davranan bir adamı (denyolukları yok mu, çok ama ev içinde halletmek yerine neden milyonlar önünde çemkirmek İrem? İşte haklıyken haksız olmak 101, net) neden bu kadar odak noktası haline getiyorsun?!"

"İKİ UCUZ TIK UĞRUNA..."

"Kendime kızıyorum; ona da kızıyorum ama kendime daha çok, çünkü burayı Whatsapp grubum gibi kullanmayı tercih eden benim" diyen İrem Derici şöyle devam etti:

"Biz aile büyüklerimizle bir yola girdik, hayatımızın da en keyifli günüydü nişanımız. Ailemizden özür diliyorum gerçekten, sonsuza kadar ergen bi’ kızınız var, sizin de kaderinize İrem düştü. Fakat; bu mevzudan nemalanmak uğruna, yaşam haklarını, haklamızı ihlal etmeye çalışan, tercihlerimizi, tercihlerinizi iki ucuz tık uğruna malzeme eden herkesin de haberi olsun, adliyede yanınızda en son görmek isteyeceğiniz insanı hedef seçtiniz. Ev, arsa, döviz, altın vs. hemen satın, içiniz rahat satın; muazzam güzel gönüllü derneklere gidecek paranız. Her şeyden önce kendinize saygınız olsun diyeceğim ama siz de haklısınız a... olamaz ya. Düğün, dernek, evlat haberi harici artık bu ilişki olması gerektiği gibi içinde yaşanacak. İçten üzülen herkesten özür dilerim, mutlu olmamızı isteyen herkese 1000 katı mutluluk dilerim."