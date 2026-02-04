MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İrem Derici ve Melih Kunukçu nişanlandı! Sade seçim

Şarkıcı İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu nişanlandı. İrem Derici'nin sade nişan tarzına sosyal medyada beğeni yağarken ikilinin arasındaki yaş farkı da konuşuldu.

İrem Derici ve Melih Kunukçu nişanlandı! Sade seçim

Özel hayatı ve hit şarkılarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, uzun süredir aşk yaşadığı DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift, sade bir törenle nişanlandı.

Aşkları doludizgin devam eden İrem Derici ve Melih Kunukçu’nun mutlu birlikteliği, bu kez nişan haberiyle taçlandı.

İrem Derici ve Melih Kunukçu nişanlandı! Sade seçim 1

NİŞANDAN İLK KARELER GELDİ

Çift, mutlu günlerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak sevenleriyle mutluluklarını paylaştı.

İrem Derici ve Melih Kunukçu nişanlandı! Sade seçim 2

İrem Derici’nin nişan paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları ünlü şarkıcıya “Mutluluklar” mesajları yağdırdı.

İrem Derici ve Melih Kunukçu nişanlandı! Sade seçim 3

Ayrıca şarkıcının sade nişan tarzı da görenleri şaşırttı. Siyah bir elbise seçen Derici'ye "Hem sade hem güzel", "Vay be çok hanım hanımcık giyinmiş", "Son kale de yıkıldı", "Elbise çok sade kalmış" yorumları yapıldı.

YAŞ FARKI GÜNDEM OLMUŞTU

İrem Derici, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Melih Kunukçu’nun 25 yaşında olduğunu açıklamış ve aralarındaki 12 yaş farkının magazin gündeminde geniş yankı uyandırmasına neden olmuştu. Ünlü şarkıcı, eleştirilere aldırış etmediğini belirterek, “Mutluyuz” mesajı vermişti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yarışmacılara Barış Murat Yağcı açıklaması! "İlerleyen günlerde..."Yarışmacılara Barış Murat Yağcı açıklaması! "İlerleyen günlerde..."
Fenomen dizi eleştirildi! "Gidişat çok kötü..."Fenomen dizi eleştirildi! "Gidişat çok kötü..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.