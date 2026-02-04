Chappell Roan’dan tepkilere yanıt verdi: “Bu kadar abartılacak bir şey değil”

“Pink Pony Club” şarkısıyla tanınan Chappell Roan, Grammy kırmızı halısında şalını çıkararak verdiği pozlarla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları kıyafeti fazla iddialı bulurken, Roan eleştirilere rağmen kendini iyi hissettiğini söyledi.

2026 Grammy Ödülleri’ne damga vuran isimlerden biri olan Chappell Roan, kırmızı halıda giydiği cesur kıyafetle ilgili çıkan tartışmalara sessiz kalmadı.



27 yaşındaki pop yıldızı, sosyal medyada gündem olan Mugler imzalı transparan bordo elbisesi hakkında yapılan eleştirilere aldırış etmediğini söyledi.

Roan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafların ardından gelen yorumlara esprili bir dille yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, “Gülüyorum çünkü bunun o kadar da çılgın bir kıyafet olduğunu düşünmüyorum. Aksine çok havalı ve tuhaf” ifadelerini kullandı.

Şarkıcının açıklamaları kısa sürede binlerce yorum alırken, hayranları Roan’a destek verdi.