MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kısmetse Olur Cansel Çördük son haliyle gündem oldu! Kimse tanıyamıyor

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla hafızalara kazınan Cansel Çördük şimdi de son haliyle gündeme geldi. Çördük'ün yıllar içerisindeki değişimi herkesi şaşırttı.

Kısmetse Olur Cansel Çördük son haliyle gündem oldu! Kimse tanıyamıyor
Öznur Yaslı İkier

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük, yarışma süresince Eser West ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre konuşulmuştu.

Kısmetse Olur Cansel Çördük son haliyle gündem oldu! Kimse tanıyamıyor 1

Aynı dönemde Arda Turan’la olan özel mesajlaşmaları da ortaya çıkan Çördük, Türkiye'yi terk ederek Amerika'da kendisine yeni bir hayat kurdu.

Kısmetse Olur Cansel Çördük son haliyle gündem oldu! Kimse tanıyamıyor 2

Şimdilerde ABD'de yaşayan ve sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Çördük, son dönemdeki fiziksel değişimiyle de dikkat çekiyor.

Kısmetse Olur Cansel Çördük son haliyle gündem oldu! Kimse tanıyamıyor 3

YORUM YAĞDI

Oldukça zayıflayan Cansel Çördük'ün son halini görenler tanıyamıyor.

Kısmetse Olur Cansel Çördük son haliyle gündem oldu! Kimse tanıyamıyor 4

Yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Çördük'e sosyal medyada; 'bambaşka biri', 'tanıyamadım', 'sana ne olmuş?' gibi yorumlar yapılıyor.

Kısmetse Olur Cansel Çördük son haliyle gündem oldu! Kimse tanıyamıyor 5

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen isimlere yeni gözaltı! Fenomen isimlere yeni gözaltı!
Son bölüm yayınlandı! Fragman bekleniyorSon bölüm yayınlandı! Fragman bekleniyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Cansel Çördük kısmetse olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.