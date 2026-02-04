Kısmetse Olur Cansel Çördük son haliyle gündem oldu! Kimse tanıyamıyor

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük, yarışma süresince Eser West ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre konuşulmuştu.

Aynı dönemde Arda Turan’la olan özel mesajlaşmaları da ortaya çıkan Çördük, Türkiye'yi terk ederek Amerika'da kendisine yeni bir hayat kurdu.

Şimdilerde ABD'de yaşayan ve sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Çördük, son dönemdeki fiziksel değişimiyle de dikkat çekiyor.

YORUM YAĞDI

Oldukça zayıflayan Cansel Çördük'ün son halini görenler tanıyamıyor.

Yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Çördük'e sosyal medyada; 'bambaşka biri', 'tanıyamadım', 'sana ne olmuş?' gibi yorumlar yapılıyor.