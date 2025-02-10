İrem Derici ve Melih Kunukcu'nun arasındaki yaş farkı gündemde! Sevgilisi 12 yaş küçük...

Şarkıcı İrem Derici, son dönemde hem şarkıları hem de aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden sevgilisi Melih Kunukcu ile mutluluğunu ilan eden Derici, bu kez de sevgilisinin yaşıyla dikkatleri üzerine çekti.

İrem Derici "Hayatımda biri var. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim." şeklinde ifadelerle duygusal bir açıklama yapmıştı.

SEVGİLİSİ KÜÇÜKMÜŞ

İrem Derici'nin paylaşımından sonra sevgilisinin 37 yaşında olduğu iddia edilmişti. Ancak ünlü şarkıcı, Gel Konuşalım programına katılarak sevgilisi Melih Kunukcu’nun gerçek yaşını açıkladı.

Derici, sevgilisinin 25 yaşında olduğunu belirterek, aralarındaki 12 yaş farkına dikkat çekti.