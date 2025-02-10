Starbucks kahvelerde Marka Haftası'na özel indirimler ve çok al az öde başladı

Sabahları güne enerjik başlamak, gün içinde küçük bir mola vermek ya da sevdiklerinle keyifli anlar paylaşmak… Kahve, hayatın her anında bize eşlik eden en güzel ritüellerden biri. Eğer siz de kahve tutkunlarındansanız, tam da doğru zamanda harika bir fırsatla karşı karşıyasınız. Starbucks Marka Haftası’na özel, kahve severler için sepette çok al az öde kampanyası başladı. Bu özel kampanyada, favori Starbucks kahvelerini çok daha avantajlı fiyatlarla alabilir, evde ya da ofiste kendi kahve keyfini yaratabilirsiniz.

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1. Starbucks Vanilla Latte Premium Kahve Karışımı

Kullanıcılar ne diyor?

"Mükemmel lezzet. Tadı harika."

"Tadı harika, çabuk geldi."

2. Starbucks Cappuccino Premium Kahve Karışımı

Kullanıcılar ne diyor?

"Beklentimizi karşıladı. Tavsiye ediyoruz. Tekrar sipariş verdik."

"Lezzetinden vazgeçemediğim tek tat."

3. Starbucks Veranda Blend Türk Kahvesi

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok iyi. Severek kullanıyorum."

"Tadı mükemmel. Yumuşak içim sevenler için güzel."

4. Starbucks Medium Pike Place Çekirdek Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika bir kahve."

"Mokapod ile kahve yaparken kullandığım favori kahvem."

5. Starbucks Dark Espresso Roast Çekirdek Kahve 200g

Kullanıcılar ne diyor?

"Severek, beğenerek ve keyifle içtiğim bir ürün. Satıcı arkadaşa çok teşekkür ederim. Güzel bir kargo yapmışlar. Gayet memnun kaldın."

"Süper bir kahve."

6. Starbucks Toffee Nut Latte Premium Kahve Karışımı

Kullanıcılar ne diyor?

"O kadar güzel ki içimi yumuşak tadı da gayet yoğun ben bayıldım. Tam bir keyif kahvesi."

"Hızlı ve sağ salim şekilde ulaştı, çok da lezzetli."

7. Starbucks Dark Caffè Verona Öğütülmüş Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

"Kahve kokusu oldukça yoğun ve kakao notaları hissediliyor. Diğer çeşitlere göre daha net ve egzotik bir tadı var . 10/10 veriyorum."

"Kaç paket aldım sayısını bilmiyorum. O kadar iyi. Tadı acı asla değil ama yumuşak içimli çifte kavrulmuş gibi. Açık renk hafif kahve sevenlere sert gelebilir ama muhteşem bir aroma. "

8. Starbucks House Blend Öğütülmüş Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

"En sevdiğim Starbucks kahvesi."

"İçtiğim en güzel filtre kahve, indirime girdikçe stokluyorum."

9. Starbucks Veranda Blend Öğütülmüş Kahve 200 g

Kullanıcılar ne diyor?

"En sevdiğim hafif tatlı filtre kahve."

"Tadı ve kokusu muhteşem."

10. Starbucks Holiday Blend Öğütülmüş Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

"Tadı mükemmel kahve."

"Hafif sert tadı var. Kokusu mükemmel."

Bu içerik 10 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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