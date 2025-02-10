Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Starbucks kahvelerde Marka Haftası'na özel indirimler ve çok al az öde başladı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Starbucks kahvelerde Marka Haftası'na özel indirimler ve çok al az öde başladı

Starbucks kahvelerde Marka Haftası'na özel indirimler ve çok al az öde başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
10.02.2025 11:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel bir kahve kokusuyla güne başlamak ya da gün ortasında kendini ödüllendirmek gibisi yok! Hele bir de favori kahvelerin indirimdeyse, keyif ikiye katlanır. Starbucks Marka Haftası’na özel sepette ekstra indirimlerle, evde barista deneyimi yaşamak şimdi çok daha hesaplı. İster klasik lezzetleri ister yeni tatları denemek isteyin, bu fırsat tam sizlik! İşte kaçırmamanız gereken en özel indirimli Starbucks kahveleri...

Sabahları güne enerjik başlamak, gün içinde küçük bir mola vermek ya da sevdiklerinle keyifli anlar paylaşmak… Kahve, hayatın her anında bize eşlik eden en güzel ritüellerden biri. Eğer siz de kahve tutkunlarındansanız, tam da doğru zamanda harika bir fırsatla karşı karşıyasınız. Starbucks Marka Haftası’na özel, kahve severler için sepette çok al az öde kampanyası başladı. Bu özel kampanyada, favori Starbucks kahvelerini çok daha avantajlı fiyatlarla alabilir, evde ya da ofiste kendi kahve keyfini yaratabilirsiniz.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Starbucks'taki indirimlerin tamamı burada!

banner

1. Starbucks Vanilla Latte Premium Kahve Karışımı

9 (42)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel lezzet. Tadı harika."

  • "Tadı harika, çabuk geldi."
Ürünü İncele

2. Starbucks Cappuccino Premium Kahve Karışımı

10 (37)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Beklentimizi karşıladı. Tavsiye ediyoruz. Tekrar sipariş verdik."

  • "Lezzetinden vazgeçemediğim tek tat."
Ürünü İncele

3. Starbucks Veranda Blend Türk Kahvesi

6 (43)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi. Severek kullanıyorum."

  • "Tadı mükemmel. Yumuşak içim sevenler için güzel."
Ürünü İncele

4. Starbucks Medium Pike Place Çekirdek Kahve

3 (42)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir kahve."

  • "Mokapod ile kahve yaparken kullandığım favori kahvem."
Ürünü İncele

5. Starbucks Dark Espresso Roast Çekirdek Kahve 200g

5

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Severek, beğenerek ve keyifle içtiğim bir ürün. Satıcı arkadaşa çok teşekkür ederim. Güzel bir kargo yapmışlar. Gayet memnun kaldın."

  • "Süper bir kahve."
Ürünü İncele

6. Starbucks Toffee Nut Latte Premium Kahve Karışımı

8 (43)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "O kadar güzel ki içimi yumuşak tadı da gayet yoğun ben bayıldım. Tam bir keyif kahvesi."

  • "Hızlı ve sağ salim şekilde ulaştı, çok da lezzetli."
Ürünü İncele

7. Starbucks Dark Caffè Verona Öğütülmüş Kahve

Adsız tasarım (32)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kahve kokusu oldukça yoğun ve kakao notaları hissediliyor. Diğer çeşitlere göre daha net ve egzotik bir tadı var . 10/10 veriyorum."

  • "Kaç paket aldım sayısını bilmiyorum. O kadar iyi. Tadı acı asla değil ama yumuşak içimli çifte kavrulmuş gibi. Açık renk hafif kahve sevenlere sert gelebilir ama muhteşem bir aroma. "
Ürünü İncele

8. Starbucks House Blend Öğütülmüş Kahve

2 (46)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "En sevdiğim Starbucks kahvesi."

  • "İçtiğim en güzel filtre kahve, indirime girdikçe stokluyorum."
Ürünü İncele

9. Starbucks Veranda Blend Öğütülmüş Kahve 200 g

4 (45)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "En sevdiğim hafif tatlı filtre kahve."

  • "Tadı ve kokusu muhteşem."
Ürünü İncele

10. Starbucks Holiday Blend Öğütülmüş Kahve

7 (42)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tadı mükemmel kahve."

  • "Hafif sert tadı var. Kokusu mükemmel."
Ürünü İncele

banner (1)

Bu içerik 10 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

 Ömür boyu garantili! Stanley termos günün fırsat ürünü oldu

Ömür boyu garantili! Stanley termos günün fırsat ürünü oldu

 Yemek yapmayı sevenler için TEMU’dan kaçırılmayacak ürünler

Yemek yapmayı sevenler için TEMU’dan kaçırılmayacak ürünler

 Bu kış üşümek yok! Puma'nın sıcacık tutan o montu indirimde

Bu kış üşümek yok! Puma'nın sıcacık tutan o montu indirimde

 Havalı bir bot arıyorsanız Camper'ın indirimdeki bu modeli tam size göre

Havalı bir bot arıyorsanız Camper'ın indirimdeki bu modeli tam size göre

 Rahatına düşkün sevgiliye hediye edebileceğiniz ayakkabılar

Rahatına düşkün sevgiliye hediye edebileceğiniz ayakkabılar

 Shopify nedir? Shopify'da e-ticaret mağazası nasıl açılır?

Shopify nedir? Shopify'da e-ticaret mağazası nasıl açılır?

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Chef GPT

Anahtar Kelimeler:
Starbucks kahve
İş birliği İçerikleri
Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Bu kış üşümek yok! Puma'nın sıcacık tutan o montu indirimde

Bu kış üşümek yok! Puma'nın sıcacık tutan o montu indirimde

Ömür boyu garantili! Stanley termos günün fırsat ürünü oldu

Ömür boyu garantili! Stanley termos günün fırsat ürünü oldu

Yemek yapmayı sevenler için TEMU’dan kaçırılmayacak ürünler

Yemek yapmayı sevenler için TEMU’dan kaçırılmayacak ürünler

Shopify nedir? Shopify'da e-ticaret mağazası nasıl açılır?

Shopify nedir? Shopify'da e-ticaret mağazası nasıl açılır?

Rahatına düşkün sevgiliye hediye edebileceğiniz ayakkabılar

Rahatına düşkün sevgiliye hediye edebileceğiniz ayakkabılar

Rahatına düşkün sevgiliye hediye edebileceğiniz ayakkabılar

Rahatına düşkün sevgiliye hediye edebileceğiniz ayakkabılar

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Paris Moda Haftası: Elie Saab defilesine katılan ünlüler ve kombin önerileri

Paris Moda Haftası: Elie Saab defilesine katılan ünlüler ve kombin önerileri

Temu alışveriş çılgınlığı! Neden bu kadar popüler, güvenilir mi?

Temu alışveriş çılgınlığı! Neden bu kadar popüler, güvenilir mi?

Soğuk havada bile cildiniz ışıldasın! Hem nemlendiriyor hem koruyor...

Soğuk havada bile cildiniz ışıldasın! Hem nemlendiriyor hem koruyor...

Teknoloji tutkunlarına özel Sevgililer Günü hediyeleri

Teknoloji tutkunlarına özel Sevgililer Günü hediyeleri

Teknoloji tutkunlarına özel Sevgililer Günü hediyeleri

Teknoloji tutkunlarına özel Sevgililer Günü hediyeleri

Havalı bir bot arıyorsanız Camper'ın indirimdeki bu modeli tam size göre

Havalı bir bot arıyorsanız Camper'ın indirimdeki bu modeli tam size göre

Bim'e Kiğılı gömlekler ve North Pacific polarlar geliyor!

Bim'e Kiğılı gömlekler ve North Pacific polarlar geliyor!

Versace Eros, Armani My Way ve dahası indirimde

Versace Eros, Armani My Way ve dahası indirimde

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Çok satanlarda birinci! Klasik, şık ve rahat Camper Nautico Ayakkabı indirimde

Çok satanlarda birinci! Klasik, şık ve rahat Camper Nautico Ayakkabı indirimde

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Bu kış üşümek yok! Puma'nın sıcacık tutan o montu indirimde

Bu kış üşümek yok! Puma'nın sıcacık tutan o montu indirimde

Ömür boyu garantili! Stanley termos günün fırsat ürünü oldu

Ömür boyu garantili! Stanley termos günün fırsat ürünü oldu

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Havalı bir bot arıyorsanız Camper'ın indirimdeki bu modeli tam size göre

Havalı bir bot arıyorsanız Camper'ın indirimdeki bu modeli tam size göre

Bim'e Kiğılı gömlekler ve North Pacific polarlar geliyor!

Bim'e Kiğılı gömlekler ve North Pacific polarlar geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yemek yapmayı sevenler için TEMU’dan kaçırılmayacak ürünler

Yemek yapmayı sevenler için TEMU’dan kaçırılmayacak ürünler

TEMU'dan mutfağınıza pratiklik ve düzen getirecek viral ürünler

TEMU'dan mutfağınıza pratiklik ve düzen getirecek viral ürünler

Düzgün kesilmeyen streç filmler tarihe karışıyor! İşte TikTok’ta viral olan pratik streç film kesici

TikTok'ta viral olan pratik streç film kesiciyi sizin için bulduk!

Pratik ve sağlıklı haftalık yemek menüsü geldi!

Hızlı ve sağlıklı haftalık yemek menüsü geldi!

Kahve tutkunları buraya! Tchibo'nun indirimdeki kahvelerini sizin için seçtik

Eşsiz lezzet! Tchibo'nun çok satan kahveleri 349 TL'ye düştü

Kış sebze ve meyveleri nelerdir? Kışın hangi sebze ve meyveler yenir?

Kış sebze ve meyveleri nelerdir? Kışın hangi sebze ve meyveler yenir?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.