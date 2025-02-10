Starbucks kahvelerde Marka Haftası'na özel indirimler ve çok al az öde başladı

Sabahları güne enerjik başlamak, gün içinde küçük bir mola vermek ya da sevdiklerinle keyifli anlar paylaşmak… Kahve, hayatın her anında bize eşlik eden en güzel ritüellerden biri. Eğer siz de kahve tutkunlarındansanız, tam da doğru zamanda harika bir fırsatla karşı karşıyasınız. Starbucks Marka Haftası’na özel, kahve severler için sepette çok al az öde kampanyası başladı. Bu özel kampanyada, favori Starbucks kahvelerini çok daha avantajlı fiyatlarla alabilir, evde ya da ofiste kendi kahve keyfini yaratabilirsiniz.
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"Severek, beğenerek ve keyifle içtiğim bir ürün. Satıcı arkadaşa çok teşekkür ederim. Güzel bir kargo yapmışlar. Gayet memnun kaldın."
Kullanıcılar ne diyor?
"O kadar güzel ki içimi yumuşak tadı da gayet yoğun ben bayıldım. Tam bir keyif kahvesi."
Kullanıcılar ne diyor?
"Kahve kokusu oldukça yoğun ve kakao notaları hissediliyor. Diğer çeşitlere göre daha net ve egzotik bir tadı var . 10/10 veriyorum."
Kullanıcılar ne diyor?
"En sevdiğim Starbucks kahvesi."
Kullanıcılar ne diyor?
"En sevdiğim hafif tatlı filtre kahve."
Kullanıcılar ne diyor?
"Tadı mükemmel kahve."
Bu içerik 10 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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