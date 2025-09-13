İrem Helvacıoğlu doğum için gün sayıyor! Karnı burnunda pozlar...

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi projelerde rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2025'te dünyaevine girdi.

Ural Kaspar ile evlenen Helvacıoğlu'ndan kısa bir süre sonra bebek müjdesi geldi.

Bir kız bebek bekleyen ve heyecanı günden güne büyüyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay talihsiz bir kaza geçirdi.

Eşi ile tatilde bir kaza geçiren ünlü isim, denizdeki dubada üzerine bir çocuğun düştüğünü ve boynunda disk kayması nedeniyle fıtık oluştuğunu açıkladı.

Korku dolu günler geçiren ünlü oyuncu şimdilerde doğum için gün sayıyor. Kızına kavuşmayı bekleyen ünlü isim, yakın arkadaşı Sebile Ölmez'e verdiği pozları paylaştı.

Helvacıoğlu, paylaşımına "Kavuşmaya az kaldı. Son fotoğraf gibi sürpriz sona çok hazırım" notunu düştü. Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.