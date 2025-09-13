MAGAZİN

İrem Helvacıoğlu doğum için gün sayıyor! Karnı burnunda pozlar...

'Sen Anlat Karadeniz' dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor. Kız bebek bekleyen ünlü isim, karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi projelerde rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2025'te dünyaevine girdi.

Ural Kaspar ile evlenen Helvacıoğlu'ndan kısa bir süre sonra bebek müjdesi geldi.

İrem Helvacıoğlu doğum için gün sayıyor! Karnı burnunda pozlar... 1

Bir kız bebek bekleyen ve heyecanı günden güne büyüyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay talihsiz bir kaza geçirdi.

Eşi ile tatilde bir kaza geçiren ünlü isim, denizdeki dubada üzerine bir çocuğun düştüğünü ve boynunda disk kayması nedeniyle fıtık oluştuğunu açıkladı.

İrem Helvacıoğlu doğum için gün sayıyor! Karnı burnunda pozlar... 2

Korku dolu günler geçiren ünlü oyuncu şimdilerde doğum için gün sayıyor. Kızına kavuşmayı bekleyen ünlü isim, yakın arkadaşı Sebile Ölmez'e verdiği pozları paylaştı.

İrem Helvacıoğlu doğum için gün sayıyor! Karnı burnunda pozlar... 3

Helvacıoğlu, paylaşımına "Kavuşmaya az kaldı. Son fotoğraf gibi sürpriz sona çok hazırım" notunu düştü. Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İrem Helvacıoğlu doğum için gün sayıyor! Karnı burnunda pozlar... 4

İrem Helvacıoğlu
